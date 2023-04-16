شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيجابيات وسلبيات تناول مكملات البروبيوتيك يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت البروبيوتيك شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة لأنها تحسن الهضم، وتقوي المناعة، وتعزز الصحة العامة من خلال المساعدة في تحقيق التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائنا ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المكملات الغذائية، هناك إيجابيات وسلبيات لتناول البروبيوتيك يوميًا، وفقًا لما نشره موقع "ndtv". إيجابيات وسلبيات تناول البروبيوتيك يوميًا الايجابيات تحسين صحة الجهاز الهضميالفائدة الأكثر وضوحًا من تناول البروبيوتيك يوميًا هي تحسين صحة الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال ، فيمكن أن تساعد البروبيوتيك في تطبيع حركات الأمعاء وتخفيف الانزعاج. يعزز جهاز المناعةتساعد البروبيوتيك في محاربة البكتيريا الضارة عن طريق تحفيز إنتاج الأجسام المضادة في الجسم، يحسن استهلاك البروبيوتيك يوميًا نظام الدفاع الطبيعي للجسم ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

يعزز الصحة العقليةالبروبيوتيك مفيدة أيضًا للصحة العقلية، وجدت العديد من الدراسات صلة بين القناة الهضمية ومزاجنا ، ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في تحسين أعراض القلق والاكتئاب، من خلال تقليل الالتهاب وتثبيت مستويات الهرمون ، تساعد البروبيوتيك في تعزيز الصحة العقلية الإيجابية.

غالية الثمن وغير منظمةلا يتم تنظيم البروبيوتيك بشكل صارم، ما يعني أن المكملات الغذائية يمكن أن تختلف من حيث الجودة والفعالية، العديد من مكملات البروبيوتيك باهظة الثمن أيضًا ، مما يجعل الاستهلاك اليومي غير مجدٍ من الناحية المالية للبعض. قد تكون السلالات الشخصية أكثر فعالية لقد وجدت الدراسات أن سلالات مختلفة من البروبيوتيك قد يكون لها فوائد صحية مختلفة لذلك ، فإن تناول المكملات الغذائية اليومية مع سلالة واحدة من البروبيوتيك قد لا يوفر مجموعة كاملة من الفوائد التي قد يقدمها مزيج شخصي من السلالات. غير مناسب للجميعقد لا تتسامح أجهزة الهضم لدى بعض الناس مع البروبيوتيك ، مما يؤدي إلى أعراض هضمية مزعجة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية معينة استشارة أطبائهم قبل تناول البروبيوتيك يوميًا. غير مناسب للجميعقد لا تتسامح أجهزة الهضم لدى بعض الناس مع البروبيوتيك ، مما يؤدي إلى أعراض هضمية مزعجة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية معينة استشارة أطبائهم قبل تناول البروبيوتيك يوميًا.

يعزز فقدان الوزنيمكن أن يؤدي تناول البروبيوتيك يوميًا إلى تعزيز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية ومعدل الأيض بالإضافة إلى ذلك، تساعد البروبيوتيك في تكسير وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، وبالتالي تساعد في الحفاظ على وزن صحي. السلبيات يمكن أن يكون للاستهلاك المفرط آثار سلبيةبينما يمكن أن تقدم البروبيوتيك العديد من الفوائد الصحية، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يضر بصحتك، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى خلل في بكتيريا الأمعاء، ما يتسبب في أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.