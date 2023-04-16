شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب تجنب تناولها فى الليل.. منها الأطعمة الحمضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجميع يكافح من أجل الحصول على قسط كافٍ من النوم هذه الأيام، حتى لو لم يكن لديك اضطراب في النوم ، فلن تحتاج إلى المزيد من التحديات للحصول على قسط جيد من الراحة في الليل، تتضمن ممارسة النظافة الجيدة للنوم التغذية الصحية واختيار وجبات العشاء والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل بحكمة.

إذن، ما هي أنواع الأطعمة التي يجب التخلص منها من روتينك الليلي؟ بشكل عام وفقًا لموقع "onlymyhealth"، تريد تقليل استهلاكك للمنبهات والأطعمة التي يصعب هضمها والأطباق التي تحتوي على الكثير من السكر أو التوابل وتلك التي تؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة.

أنواع الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها قبل النومفيما يلي أنواع من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها قبل الانغماس في تناول الطعام في الليل.

1. الأطعمة الثقيلة

الوجبات التي يبدو أنها تثقل كاهل معدتك تستغرق وقتًا أطول للهضم، الأطعمة الدسمة والجبنة والمقلية يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم وتجعلك مستيقظًا في الليل، لذا تجنب أشياء مثل البرجر بالجبن والبطاطا المقلية والأطعمة المقلية وشرائح اللحم الكبيرة في وقت متأخر من اليوم.

2. الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي

يمكن أن يؤدي الاستيقاظ للذهاب إلى الحمام إلى تعطيل راحتك، بالطبع يعد شرب الكثير من الماء جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك، لكنك تريد تجنب امتلاء المثانة في منتصف الليل، من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، بما في ذلك الأطعمة المغذية. وهذا يشمل الكرفس والبطيخ والخيار.

3. الأطعمة التي تحتوي على كافيين مخفي

تحقق من ملصقات التغذية. تحتوي العديد من الأطعمة على مادة الكافيين، حتى عندما لا تتوقعها، عادةً ما يحتوي الشاي والصودا على كافيين ما لم يُنص على خلاف ذلك، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع الآيس كريم والحلويات على إسبرسو أو قهوة أو شوكولاتة.

4. الوجبات الخفيفة السكرية

يتسبب الأنسولين في إحداث فوضى في أنماط النوم، لهذا السبب يجب عليك تجنب الوجبات الخفيفة السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، ثم الانهيار. لهذا السبب ، لا تعتبر الحبوب السكرية والحلويات والحلوى من الأطعمة الجيدة ليلاً.

5. الأطعمة الحارة

يعرف أي شخص يعاني من حرقة المعدة أن الأطباق الحارة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الليل ، يجب أن تنخفض درجة حرارة جسمك لتسهيل النوم، لكن الفلفل الحار يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم، يمكن للشعور بالحرارة أن يجعلك في الواقع مستيقظًا لفترة أطول، إذا كنت تحب الطعام بركلة ، فحاول تناوله في الإفطار أو الغداء بدلاً من العشاء.

6. الأطعمة الحمضية

سبب آخر لارتجاع الحمض هو - ليس مفاجئًا - الأطعمة شديدة الحموضة. أشياء مثل عصير الحمضيات والبصل الخام والنبيذ الأبيض وصلصة الطماطم يمكن أن تزعج النوم عن طريق جعل حرقة المعدة أسوأ. لهذا السبب قد تندم على تناول شريحة من البيتزا قبل النوم.