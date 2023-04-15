شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات يومية تؤدى لتدهور صحتك العقلية منها قلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالصحة العقلية لا تقل أهمية عن صحتنا الجسدية، ومع ذلك هناك عادات يومية نميل إلى تجاهلها لأنها تبدو غير ضارة ولكنها تساهم بشكل كبير في تدهور الصحة العقلية، يمكن أن تسبب هذه العادات الصغيرة غير الصحية أضرارًا جسيمة لصحتنا على المدى الطويل، وإليك العادات اليومية التي قد تؤدي إلى تدهور صحتك العقلية، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 عادات يومية قد تؤدي إلى تدهور صحتك العقلية 1. قلة النومالنوم ضروري لاستعادة الجسم الجسدي والعقلي. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تقلبات المزاج والاكتئاب والقلق والإرهاق، يوصى بالحصول على 7-9 ساعات من النوم لتحسين صحتك العقلية.

2. سوء التغذيةيلعب الطعام الذي نأكله دورًا حيويًا في صحتنا العقلية، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى خلل في مستويات السيروتونين ويسبب الاكتئاب والقلق وتقلب المزاج، يمكن أن يجعلك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تشعر بتحسن جسديًا وعقليًا.

3. الحديث الذاتي السلبييمكن أن يصبح الحديث السلبي مع النفس عادة ويؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة العقلية، يمكن أن يؤدي الانخراط في النقد الذاتي والتحدث السلبي عن النفس إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والقلق، يمكن أن تساعد ممارسة التأكيدات الإيجابية والامتنان على تغيير الحديث السلبي عن النفس.

4. عدم ممارسة الرياضةتساعد التمارين الرياضية في تقليل مستويات الكورتيزول وتحسن إفراز الإندورفين ، والذي له تأثير إيجابي على مزاجنا، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى الاكتئاب والقلق وتفاقم الصحة العقلية، يمكن أن يساعد دمج التمارين المنتظمة في روتينك اليومي في تعزيز صحتك العامة.

5. تعدد المهاميمكن أن يؤدي القيام بأشياء متعددة في وقت واحد إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة مستويات التوتر وضعف الوظيفة الإدراكية، كما يمكن أن يسبب القلق والإرهاق، حاول التركيز على مهمة واحدة في كل مرة ومنحها الأولوية لتجنب تعدد المهام.

6. الكماليةقد يؤدي السعي إلى الكمال إلى إجهاد عقلي وإرهاق ويؤدي إلى القلق والاكتئاب. ضع لنفسك أهدافًا قابلة للتحقيق وكن لطيفًا مع نفسك إذا لم تسير الأمور كما هو مخطط لها، تقبل العيوب والأخطاء لأنها جزء من منحنى التعلم.

7. العزلةيمكن أن يؤدي عزل النفس بسبب التوتر أو القلق إلى الاكتئاب والوحدة والتأثير سلبًا على الصحة العقلية، من المهم التواصل مع الأصدقاء والعائلة أو الانضمام إلى مجموعة دعم للتخلص من التوتر وطلب المساعدة إذا لزم الأمر.