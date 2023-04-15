شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك اضطراب فى المعدة.. 6 أطعمة يجب تناولها منها الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب المعدة، المعروف أيضًا باسم عسر الهضم، هو شعور بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن، يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الإفراط في تناول الطعام أو تناوله بسرعة كبيرة أو تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الدهنية أو شرب الكافيين، يمكن أن يؤدي التوتر أو القلق إلى جانب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل ارتداد الحمض أو التهاب المعدة أو القرحة الهضمية إلى ضعف الجهاز الهضمى، إليك الأطعمة التى تساعد فى تقليل اضطراب المعدة ، وفقا لما نشره موقع "ndtv". 6 أطعمة تساعد في علاج اضطراب المعدة 1. الزنجبيليحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعمل بشكل رائع على اضطراب المعدة.

2. العرقسوسلقد ثبت أن العرقسوس يقلل من التهاب بطانة المعدة ويزيد من إنتاج المخاط الواقي الذي يبطن المعدة.

3. بذور الكتانتعد بذور الكتان مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهما شيئان يساعدان حقًا في تحسين الجهاز الهضمي.

4. الموزيحتوي الموز على خصائص بريبايوتك. يمتص محتوى البكتين السوائل الزائدة في الأمعاء ، مما يجعل البراز أكثر صلابة ويقلل من كمية ومدة الإسهال.

5. البروبيوتيكقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، وهي البكتيريا المفيدة لأمعائك ، في تصحيح هذا الخلل وتقليل أعراض الغازات أو الانتفاخ أو حركات الأمعاء غير المنتظمة.

6. الكربوهيدراتقد تساعد الكربوهيدرات اللطيفة مثل الأرز ودقيق الشوفان والبسكويت والخبز المحمص الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة، يعتبر الأرز الأبيض العادي خيارًا رائعًا عند التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي. إنه سهل الهضم ومليء بالكربوهيدرات التي توفر الطاقة.