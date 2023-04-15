12 مشروباً فعّالاً في حرق دهون الكرش

بيروت - نادين محمد - المشروبات والعصائر المخصصة للمساعدة في عملية فقدان الوزن ، فعالة حقيقة وسوف يساهم تناولها بانتظام في فقدان الكيلوغرامات الزائدة بسهولة وسرعة لأنها فعالة للغاية في حرق الدهون بطريقة ثابتة وصحية خصوصاً في منطقة الكرش. وفي ما يلي قائمة بالمشروبات الأكثر فعالية في حرق الدهون والتي يمكن إدراجها في نظامك الغذائي دون أية مشاكل.

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الماء والليمون لحرق الدهون

إن شرب كوب جيد من الماء مع الليمون الطازج يتم تحضيره وشربه على معدة فارغة يمثل الطريقة الأفضل لتطهير وإزالة السموم من الكبد.

عصير الخضروات

عصير الخضروات واحد من المشروبات التي ينصح بها على نحو أكثر لجميع من يريدون فقدان كيلوغرامات من أوزانهم. وكوب واحد فقط من هذا المشروب المحضر من الخضروات يقضي على الشعور بالجوع لفترة طويلة ويجعلنا نأكل كميات أقل.

الشاي الأبيض

ينصح بشرب الشاي الأبيض بسبب عمله كمنقي مما يساعد على إذابة الدهون الموضعية في المناطق المختلفة من الجسم، وتحديداً عند مستوى البطن. كما أنه فعال للغاية في منع تراكم الكولسترول في الدم.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب غني جداً بمضادات الأكسدة والتي بالإضافة إلى كونها تقلل الشهية إلى حد كبير و هذا مهم للغاية عندما تريدين أن تفقدي من وزنك إذ أنك سوف تأكلين كميات أقل من الطعام بدون الشعور بالحرمان. والشاي الأخضر يقلل مستوى الإجهاد وحين يتناوله الشخص يشعر عادة بالاسترخاء والهدوء على نحو أكثر.

شاي بالزنجبيل

يساعد هذا الشاي على التخلص بطريقة طبيعية وفعالة من الدهون المتراكمة في الجسم. وهو يحسن كذلك عملية الهضم كما أنه مفيد للغاية لمنع أمراض الجهاز التنفسي.

الحليب خالي الدسم

من أفضل المواد المغذية: الخضروات ومنتجات الألبان.

ومن شأن تناول كوب من الحليب خالي الدسم أن يقضي على الدهون المخزنة في الجسم، لذا ننصحك بتناول كوب من الحليب خالي الدسم يومياً.

عصير الكيوي والسبانخ والخس

لتحضير هذا العصير الرائع يمكنك أن تمزجي نصف حبة كيوي مع ثلاث أوراق من السبانخ وثلاث أوراق من الخس. وهذا العصير غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والكلوروفيل.

كما أن هذا العصير منقي للجسم وإذا أضفت إليه القليل من العسل لتحسين المذاق، سوف يصبح هذا المشروب أكثر فعالية.

الماء والخرشوف (أو الأرضي شوكي)

يتم تحضير هذا المشروب بغلي الخرشوف في لتر من الماء. اشربي هذا المشروب طوال النهار حيث أنه يخلص جسمك من السموم والدهون المتراكمة في الكبد. وينصح بتناول هذا المشروب لمدة عشرين يوماً متتالية.

عصير الجريب فروت

هذا العصير فعال للغاية في عملية حرق الدهون. ويكفي شرب كوب واحد من عصير الجريب فروت في اليوم لفقدان الوزن خلال وقت قصير.

عصير البابايا

ينصح بتناول البابايا بشدة لأولئك الذين يريدون أن ينحفوا بطريقة طبيعية وفعالة لأنه يحتوي على البابين، وهو الأنزيم الذي تراكم الدهون في الجسم. اشربي كميات جيدة من عصير البابايا المحضر مع الماء فقط.

الكركديه تساعد أيضاً على حرق الدهون

تمتلك الكركديه خصائص مدرة للبول وهذا أمر مهم في نظام التنحيف. ويمكن تحضير هذا المشروب بنقع أوراق الكركديه في لتر من الماء المغلي وشرب هذا الشراب المنقوع طوال النهار.

ماء جوز الهند

إن تناول ماء جوز الهند رائع للصحة. ويمتلك هذا الماء القدرة على ترطيب الجسم بطريقة فعالة أكثر من أية مشروبات أو سوائل أخرى، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي.

من المهم أن تتذكري ما يلي:

إن تحضير هذه المشروبات والعصائر التي تنحف الجسم بشكل طبيعي أمر بسيط وسهل، وإضافة إلى ذلك فإن الفاكهة والخضروات المستخدمة توجد في العادة في منزلك. وينبغي الاستفادة من خصائص كل مشروب من هذه المشروبات بإدخالها في نظامك الغذائي اليومي. كما أنه من المهم إضافة إلى ذلك ممارسة الرياضة بانتظام وإحداث التغييرات في أسلوب حياتك بشكل عام.



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