شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الأكياس تحت العين من الأسباب للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتفاخات تحت العينين أو انتفاخ العينين هي مناطق صغيرة من الوذمة (تورم ناتج عن السوائل)، مع تقدمك في السن، تضعف الأنسجة حول عينيك، بما في ذلك بعض العضلات التي تدعم جفونك، ويمكن للدهون التي تدعم العين أن تبدأ بعد ذلك في التحول إلى الجفون السفلية ما يسبب الانتفاخ، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، قد تساهم عدة عوامل في انتفاخ العين، لكن السبب الأساسي هو تجمع السوائل، وتعتبر العيون المنتفخة من مخاوف الجمال الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم.

فيما يلي بعض الأسباب وراء انتفاخ العيون قلة النومقد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى تراكم السوائل حول العين ، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

وجدت دراسة أجرتها جمعية أبحاث النوم أن الحرمان من النوم يمكن أن يسبب انتفاخ تحت العين. ومن الآثار الجانبية المحتملة أيضًا تدلي الجفون ، والتهاب العيون ، والهالات السوداء تحت العينين. تشمل الأعراض الإضافية شحوب الجلد والفم المتدلي.

الحساسيةيمكن أن تسبب الحساسية التهابًا وتورمًا في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العينين. قد تحدث تفاعلات الحساسية بسبب عوامل مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة.

غالبًا ما تسبب الحساسية في انتفاخ العين. يحدث هذا لأن الخلايا الدفاعية في عينيك والتي تسمى الخلايا البدينة تطلق بروتينات مناعية تسمى الهيستامين استجابةً لمسببات الحساسية. نتيجة لذلك، تصبح عيناك حساسة ودامعة، أيضًا، ستتشكل الأذنين في عينيك نتيجة حبوب اللقاح أو مسببات الحساسية الأخرى.

التهاب الجيوب الأنفيةالتهاب الجيوب الأنفية هو التهاب في الجيوب الأنفية ، وهي المساحات المليئة بالهواء خلف عظام الوجنتين والجبهة. تذكر مجموعة طب الأنف والأذن والحنجرة في نيويورك أنه عندما تلتهب الجيوب الأنفية ، فإنها يمكن أن تضغط على العين وتتسبب في انتفاخها.

تجفيفقد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى احتباس السوائل في الجسم ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ حول العينين. لتتبع روتين الترطيب الخاص بك ، يمكنك تعيين تذكيرات على هاتفك.

شيخوخةمع تقدمنا في العمر، يفقد الجلد المحيط بالعيون مرونته ويصبح أرق ، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور العينين منتفخة أو مترهلة.

التغيرات الهرمونيةتذكر الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أن التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون يمكن أن تسبب احتباس السوائل في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يحدث هذا أثناء الحمل أو أثناء الدورة الشهرية.

الوراثةقد يكون بعض الناس مهيئين وراثيا لانتفاخ العينين، قد يكون هذا بسبب عوامل ، مثل ضعف الجهاز اللمفاوي أو الميل للاحتفاظ بالماء.

خيارات العلاجهناك عدة طرق لعلاج انتفاخ العين ، اعتمادًا على السبب الأساسي. في المقام الأول ، من المهم أن تنام جيدًا. تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بتجنب الكحول والكافيين قبل 6 ساعات من وقت النوم كنهج ممتاز لضمان حصولك على نوم أفضل.

يمكن أن يساعد وضع ضغط بارد على العينين في تقليل الالتهاب والتورم. يمكنك استخدام شرائح الخيار المبردة أو قناع جل للعين.

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في تقليل احتباس الماء في الجسم ومنع انتفاخ العينين.