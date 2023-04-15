شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن رفرفة القلب وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفقان القلب، المعروف أيضًا باسم رفرفة القلب، غير مريح ويمكن أن يشير غالبًا إلى مشكلة صحية أساسية، يمكن أن يتراوح خفقان القلب من عدد قليل من النبضات المتخطية أو الزائدة إلى الضربات السريعة في الصدر التي يمكن الشعور بها في مناطق أخرى من الجسم، وعلى الرغم من أنها قد تكون مخيفة، إلا أن هذه الأحاسيس غالبًا ما تكون غير ضارة، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على مشاكل صحية أكثر خطورة وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ما هي مخاطر الإصابة برفرفة القلب؟وفقًا للدكتور أجاي كول، رئيس قسم علوم القلب في مستشفى فورتيس، نويدا، يشعر بعض المرضى بإحساس برفرفة في صدورهم، قد يشعر قلبك وكأنه يتقلب، عندما يتجاوز معدل ضربات القلب 200 نبضة في الدقيقة، يعتبر ذلك غير طبيعي، في هذه الحالة، قد يصبح المريض فاقدًا للوعي ويجب معالجته بحذر شديد.

في معظم الحالات، لا تشكل رفرفة القلب خطرًا على صحة قلبك، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من خفقان القلب ولديك تاريخ عائلي من أمراض القلب، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحالة خطيرة في القلب ، وينصح بطلب المشورة الطبية إذا كنت تعاني من خفقان القلب، يمكن لطبيبك تحديد سبب خفقان قلبك ومساعدتك في إدارة صحة قلبك لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ماذا يجب أن تفعل إذا شعرت برفرفة في القلب؟

إذا كنت تعاني من خفقان القلب، فمن المهم أن تتابع أعراضك وكيف تؤثر عليك. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات أنت وطبيبك في تحديد سبب خفقان قلبك وإيجاد أفضل خيار علاجي لك. في بعض الحالات ، لا داعي للقلق من خفقان القلب ويمكن علاجه في المنزل، إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا برفرفة في القلب، فمن الأفضل أن ترى طبيبك، يمكنهم تحديد سبب خفقان قلبك وتزويدك بالرعاية التي تحتاجها لإدارة صحة قلبك، إذا كنت تعاني من خفقان القلب، فمن المهم أن تتذكر أن الضيق أو القلق يمكن أن يجعل خفقان قلبك أسوأ، حاول أن تظل هادئًا ومركّزًا على كل نفس لتقليل أي قلق وتهدئة خفقان قلبك، من المهم أيضًا التحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من خفقان القلب.

ماذا تخبرك رفرفة القلب عن صحتك العامة؟

إذا كنت تعاني من خفقان القلب، فمن المهم أن تفهم السبب. تخبرك رفرفة القلب أن قلبك تحت ضغط وربما يعاني من بعض المشكلات الصحية، من المهم طلب المشورة من الطبيب حتى يتمكن من مساعدتك في إدارة صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

كيف يتم علاج رفرفة القلب؟

إذا قرر طبيبك أن لديك رفرفة في القلب ناتجة عن حالة قلبية كامنة ، فمن المحتمل أن ينصحك بتغييرات في نمط الحياة مثل تجنب بعض الأدوية واتخاذ نظام غذائي صحي للقلب وخيارات التمارين الرياضية. إذا لم تكن هناك حالة قلبية أساسية ، يمكنك علاج رفرفة القلب بتغيير نمط الحياة أو الأدوية أو حتى العلاج الكهربائي. يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة ، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم ، وإدارة مستويات التوتر لديك ، وتناول نظام غذائي صحي للقلب في علاج رفرفة القلب الناتجة عن سبب غير معروف.

ما هي التغييرات في نمط الحياة التي يمكن إجراؤها لمنع رفرفة القلب؟

هناك تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لتقليل فرص تعرضك لرفرفة القلب، أولاً ، من المهم أن تكون على دراية بصحتك وأي عوامل خطر قد تعرضك لخطر الإصابة برفرفة القلب. إذا كنت في خطر، فتأكد من الاهتمام بصحة قلبك باتباع نظام غذائي صحي للقلب وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم، عندما تشعر بخفقان قلبك، من المهم أن تتذكر أنها على الأرجح ليست علامة على وجود حالة خطيرة في القلب.