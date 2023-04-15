شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على الفطار.. البروكلى والشوفان والعدس أفضل أطعمة تخفض وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الكثير منا الحلويات الشرقية، مثل البسبوسة والكنافة والقطايف، فى شهر رمضان، والتي اشتهر بها الشهر الكريم، ولا يتم الاحتفال به إلا من خلال عمل وتناول الحلويات الشرقية المتنوعة، ولكن إذا كنت ترغب فى خفض وزنك، فهناك بعض الأطعمة التى يجب أن تحرص على تناولها فى الإفطاروالسحور.

وفقا لما ذكره موقع Eat This Not That، فان دمج الأطعمة التى تساعد على فقدان الوزن فى الروتين الغذائي للشخص يمكن أن تساعد على ضبط النظام الغذائي، ولكن يجب الالتزام فى التوازن والاعتدال فى تناولها، موضحا أن خيارات تناول الأفوكادو أو الشوفان أو التوت البرى كلها إيجابية، ولكن لا تحقق نتائج طبية إلا بالحصول على كمية معتدلة منها، وفى صورتها الأصلية دون إضافات معقدة.



العدس مفيد لصحتك ويخفض وزنك

أهم الأطعمة التى يجب أن تكون على مائدة الإفطار 1. الأفوكادو..

كشف تقييم أُجرى فى عام 2020 ونشرته دورية Nutrients، أن النساء اللاتى تناولن الفاكهة والخضروات بشكل منتظم، بما يشمل الأفوكادو، بالمقارنة مع من لم يفعلن ذلك، تعرضن لفقدان أكبر للوزن على مدى 4 سنوات.

2. التوت البرى..

يمكن استخدام حلاوة التوت الطبيعية بدلاً من العصائر المضافة فى خيارات الإفطار أو السحور لدعم التحكم فى الوزن.



شوربة العدس

3. العدس..

تناول ما يوازى ربع كوب من العدس فقط يؤدى للاستفادة من مزاياه الصحية والحصول على ميزة الشبع وعدم الإفراط.

4. المشروم..

عند استخدام المشروم بدلاً من اللحم البقرى يمكن أن يقدم كوب واحد فقط المذاق اللذيذ، فهو يحتوى على سعرات حرارية أقل، وينصح الخبراء بخفض تناول السعرات الحرارية وذلك لفقدان الوزن بشكل فعال.

5. الرمان..

تشير الأبحاث إلى أن تناول الفاكهة والخضروات بشكل كافٍ يرتبط بانخفاض وزن الجسم، ويمكن من خلال الاكتفاء بتناول نصف كوب رمان فقط الوصول إلى نتائج رائعة.

6. الثوم ..

ينصح الخبراء بتجربة تناول فص ثوم واحد طازجًا مفرومًا سعرات حرارية أقل من الإضافات الأخرى عالية السعرات الحرارية.

يحتوى نصف كوب من الشوفان على 4 جرامات من الألياف، نصفها قابل للذوبان لتحسين الشعور بالشبع وفقدان الوزن بشكل أكبر .

7. الشوفان..8. البروكلي..

يوصى الخبراء بالاحتفاظ بتناول البروكلي، سواء الطازج أو المجمد فى الفريزر، لإضافته على الوجبات الرئيسية لأنه قليل السعرات الحرارية.

9. القرنبيط..

يعد القرنبيط من الوجبات الصحية التى يمكن تناول كوب واحد منها على الأقل أسبوعيا، لأن سعراته الحرارية لن تزيد عن حوالى 135 سعرًا حراريا لكل وجبة.

10. سمك السالمون..

يعطي الخبراء سرًا مهمًا عند تناول سمك السلمون، والذى يشتهر بأنه مصدر رائع للبروتينات عالية الدهون الصحية، بأن يتم تجنب السلمون المحضر بمزيد من الملح والسكر، وأن الاختيار المثالى هو السلمون العادى المتبل بالأعشاب أو البهارات.

11. السبانخ..

تتضمن الكثير من الوصفات والإرشادات الغذائية الصحية تناول السبانخ، ولكن يحدد خبراء التغذية أن تكون الكمية التي يتناولها الشخص أسبوعيًا حوالي 2 كوب طازج، يرتبط استهلاك الخضروات الكاملة مثل السبانخ بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة، شريطة تناول الكمية المناسبة باعتدال.

12. مسحوق الكاكاو..

يمكن أن تكون مفاجأة للبعض أن يكون مسحوق الكاكاو ضمن قائمة أفضل الأطعمة الخارقة لفقدان الوزن، يتم تصنيع مسحوق الكاكاو من بذور الكاكاو المحمصة، يوصي الخبراء بتناول الحلويات المغطاة بمسحوق الكاكاو بدلاً من الحلويات المليئة بالشوكولاتة للمساعدة في رحلة إنقاص الوزن.