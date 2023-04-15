شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عدوى "نوروفيروس" وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوروفيروس واحد من الفيروسات المعدية التي تسبب القيء والإسهال ويعرف نوروفيروس أيضًا باسم" أنفلونزا المعدة"، ولكنه لا يرتبط بفيروس الأنفلونزا وهو يؤثر على المعدة والقولون وهو شديد العدوى، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، فإنهم يمرضون لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ويشعرون بالتحسن بعد ذلك.

فى التقرير التالى نقدم كل ما تريد معرفته عن عدوى نوروفيروس وفقا لما ذكره موقع healthmatters





س: ما هو نوروفيروس؟نوروفيروس هو مجموعة من الفيروسات التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء ، والتي يمكن أن تؤدي إلى القيء والإسهال، من بين أعراض أخرى.

إنه السبب الأكثر شيوعًا لفيروسات المعدة لدى كبار السن والأطفال ، ولكن يمكن لأي شخص الحصول عليه، وعادة ما تختفي أعراض نوروفيروس في غضون 48 إلى 72 ساعة في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة الشديد ، مثل متلقي الزرع أو الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ، هناك خطر أكبر للإصابة بمرض حاد يمكن أن يستمر لفترة أطول.





س:كيف ينتشر؟نوروفيروس ينتقل بسهولة بين شخص لآخر من خلال الجزيئات الفيروسية ، بما في ذلك اللعاب أو القيء أو البراز يمكنك الحصول عليه من خلال مشاركة الأطعمة أو المشروبات أو الأواني الملوثة ، ويمكن أن ينجم تفشي المرض عن تحضير الطعام من قبل شخص مصاب. يمكن أن يساهم التلامس مع الأسطح الملوثة أيضًا في الإصابة بالعدوى.





س:ما هي الاعراض؟-تقلصات أو آلام في المعدة

-غثيان

-التقيؤ

-إسهال

-حمى

-صداع

-الشعور بالضيق العام أو الإرهاق





س:كيفية علاج نوروفيروس في المنزلنوروفيروس يحل من تلقاء نفسه دون علاج أو دواء محدد إليك ما يمكنك فعله للمساعدة في التعافي في المنزل.





-اشرب السوائلعندما يكون جسمك مريضًا ، فإنك على الأرجح لن ترغب في تناول الطعام ، ولا بأس بذلك لكن من المهم أن ترطب ، وليس فقط بالماء اشرب سوائل تحتوي على إلكتروليتات ، مثل المشروبات الرياضية أو محاليل الإلكتروليت للأطفال ، وتجنب الكافيين.





-احترس من علامات الجفاف"تحقق من لون البول وتأكد من أنه واضح أو أصفر صافٍ بالنسبة للأطفال الصغار أو الرضع ، يجب على مقدمي الرعاية التحقق من وجود حفاضات مبللة طوال اليوم. طرق أخرى لقياس الجفاف عند الأطفال الصغار: تحقق مما إذا كانت شفاههم مشقوقة وإذا ضغطت على أظافرهم ، يجب أن يعود اللون في غضون ثانية إلى ثانيتين إذا كانت رطوبة جيدة.





-الراحةالراحة والنوم هما الدعامة الأساسية لجسمك للتعافي حاول أن تبقى في السرير .





-سهولة العودة إلى تناول الطعام"بشكل عام بحلول اليوم الثاني أو الثالث ، قد تبدأ في الشعور بالجوع إذا تحسن الغثيان لديك" ، من المستحسن اتباع نظام غذائي مع الأطعمة التي تكون أسهل على الجهاز الهضمي والتي تعني الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص يمكنك أيضًا تجربة المرق الصافي.

لا بأس في تناول المزيد من الملح عندما تكون مريضًا ، لأنه سيساعد جسمك على الاحتفاظ بالمياه، تجنب الأطعمة الدهنية والحارة ومنتجات الألبان."

س:كيف تستطيع حماية نفسك؟هناك نوعان من الإجراءات الهامة التي يمكنك اتخاذها.

أولاً ، مارس نظافة اليدين المناسبة غسل اليدين هو الوقاية الأكثر فعالية باستخدام الماء والصابون ، اغسل يديك جيدًا لمدة 20 ثانية على الأقل لقد ثبت أن الماء والصابون أكثر فعالية من معقم اليدين المحتوي على الكحول.

ثانيًا ، تطهير الأسطح من الجيد مسح الأسطح بالمطهرات ، مثل المنظفات المنزلية التي تحتوي على مواد التبييض ، خاصة قبل تحضير الطعام وبعده. يُنصح أيضًا بغسل الملابس جيدًا إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بنوروفيروس.

كيف يمكنك التمييز بين نوروفيروس والتسمم الغذائي أو غيره من الأمراض المعدية المعوية؟

بالنسبة لمعظم الناس ، من الصعب جدًا في الواقع معرفة الفرق بين نوروفيروس والتسمم الغذائي بسبب الأعراض المعدية المعوية المماثلة يعد الجدول الزمني للنوروفيروس مؤشرًا كبيرًا.