شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يمكن أن يزداد سوءًا في الليل.. 4 نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التحكم في قلقك أسهل قولًا من فعله، يعرف الأشخاص الذين يعانون من مشكلة مزمنة أنها تزداد سوءًا في الليل، عندما ينتهي يومك ، يكون عقلك أكثر عرضة للأفكار السلبية.

وفقا لموقع " thehealthsite" هناك عدد من النصائح يمكن أن تساعد على التحكم في أعراض القلق.

قم بنشاط يساعدك على الاسترخاء

يمكن أن تأتي المحفزات في أي لحظة، وإذا فكرت في كل الأشياء التي عادة ما تجهدك ، فلن يساعدك ذلك أبدًا في إبعاد القلق، بدلًا من الإفراط في التفكير قبل النوم مباشرة ، انغمس في نشاط تستمتع به.

أنهِى مهامك مبكرًا

إبقاء عملك المكتبي أو أي عمل مهم آخر معلقًا حتى نهاية اليوم سيجعلك أكثر قلقًا وقد يثير القلق عندما يحين وقت تسميته يوميًا.

ستساعدك التمارين الرياضية على تعزيز هرموناتك الجيدة، هذا يمكن أن يبقي القلق في مأزق ويساعدك على إنهاء اليوم بسلام.

ممارسة التأمل

يمكن أن يكون التأمل أثناء النهار أو في الليل قبل النوم مفيدًا جدًا. يمكن أن يساعد في تعزيز الهدوء والحث على النوم ويساعدك أيضًا على إبقائك متجذرًا في الوقت الحاضر.