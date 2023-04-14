شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الخضراوات يوميا .. تحد من الالتهابات وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضراوات من أفضل أنواع الأطعمة التى ينصح بتناولها دائما، حيث تحتوى الخضراوات على نسبة منخفضة فى السعرات الحرارية والكربوهيدرات وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية لمكافحة الأمراض، كما أنها مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الالتهابات.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن فوائد تناول الخضراوات يوميا كالآتى:





-تحد من الالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالسمنة ومقاومة الأنسولين، ومتلازمة التمثيل الغذائي لأمراض القلب والأوعية الدموية، (مرض الكبد الدهني غير الكحولي) ، والصدفية ، ومرض التهاب الأمعاء ، والتهاب المفاصل الروماتويدي - على سبيل المثال لا الحصر. يعتقد أن النظام الغذائي الغربي (غني بالدهون والسكر والأطعمة المصنعة وقليل الألياف) ، و يلعب دورًا في زيادة الالتهابات المزمنة.



-يحسن صحة ميكروبيوم الأمعاء -يحسن صحة ميكروبيوم الأمعاء البكتيريا الجيدة والسيئة يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا كبيرًا في الصحة، وينظم الصحة العامة ، والجهاز المناعي ، والتمثيل الغذائي ، والطاقة ، ووزن الجسم ، والمزاج ، وخيارات الطعام ، والجهاز العصبي ، وصحة القلب ، وخطر الإصابة بالسكري ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وهشاشة العظام ، والصحة العقلية ، والحساسية ، وما إلى ذلك.

الأمعاء الصحية هي التي تحتوي على التوازن الجيد للبكتيريا وكذلك التنوع، ويعتقد أن أنماط الحياة الحديثة والنظام الغذائي الغربي (نسبة عالية من الدهون والسكر والأطعمة المصنعة وقليلة الألياف) - تلعب دورًا في تقليل البكتيريا الجيدة والتنوع العام، وتلعب الأطعمة الغنية بالألياف وخاصة أنواع معينة من الألياف والنشويات المقاومة تسمى البريبايوتكس ، دورًا رئيسيًا في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء.





-يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2تشير أبحاث جديدة إلى أنه كلما زاد عدد الأطعمة النباتية التي تتناولها ، قل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويعتقد أن هذا يرجع إلى تأثير مضادات الأكسدة التي تقلل من مقاومة الأنسولين أو الالتهاب، حيث تحتوي هذه الأطعمة على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى.





-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغيةتحتوي الخضار على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تلعب دورًا مهمًا في صحة القلب ، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول وتحسين أداء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، أظهرت هذه المراجعة أن 10 حصص من الفاكهة والخضار في اليوم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28٪ وخطر الموت المبكر بنسبة 31٪. يقلل من مقاومة الأنسولينلقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالمركبات النباتية يرتبط بزيادة حساسية الأنسولين على وجه الخصوص ، الفواكه والخضروات الملونة غنية بالمركبات النباتية التي لها خصائص مضادة للأكسدة و ترتبط مضادات الأكسدة بجزيئات تسمى الجذور الحرة وتحييدها ، والتي يمكن أن تسبب التهابات ضارة في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين تناول الألياف عالية الذوبان وزيادة حساسية الأنسولين.