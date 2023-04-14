نصائح هامة ورجيم سريع لتنحيف الخصر

بيروت - نادين محمد - تحلمين بجسم رشيق كعارضات الأزياء ، تتمنين أن يكون لكِ خصر يشبه ملكات الجمال ، وتبحثين عن أفضل الطرق للوصول إلى جسم مثالي كل هذا سوف نعرضه لكِ من خلال السطور التالية فتابعينا .

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التمارين الرياضية

- ممارسة التمارين الرياضية من أكثر العوامل تأثيراً فى تنحيف منطقة الخصر .

- يفضل الإكثار من شرب المياة والسوائل الدافئة الخالية من السكريات كما يفضل تناول الماء الدافئ المضاف إليه القليل من عصير الليمون فهذا من شأنه نسف دهون الخصر والجسم

- إرتداء الملابس المناسبة على جسمك والتى تبدو فيها بشكل انحف ورفيع .

- تناول الأطعمة الغذائية المفيدة للجسم حيث يفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية والبعد عن الأطعمة التى تحتوى على نسب من الدهون لذلك يفضل تناول الخضروات الفواكه وخاصة الفواكه التى لا تحتوى على نسب من السعرات الحرارية العالية .

- تقسيم الوجبات على مدار اليوم إلى وجبات قليلة الحجم وصغيرة .

رجيم لتنحيف الخصر :

رجيم لتنحيف الخصر

اليوم الأول

الفطار

كوب من الزبادي خالي الدسم و٢ ثمرة من التفاح

الغداء

٤ حبات من الخضروات المحتوية على نسبة عالية من الألياف كالخيار وغيرها و ربع دجاجة بدون جلد مشوية او مسلوقة .

العشاء

قطعة جبنة قريش ١٠٠ جرام و٢ توست سن .

اليوم الثاني

الفطار

نوع واحد من الفواكه قليل السعرات الحرارية ويفضل تجنب التين والفراولة والموز وغيرها .

الغداء

طبق شوربة عدس متوسط الحجم و طبق سلطة خضراء .

العشاء

نوع واحد من الفواكه قليلة السعرات الحرارية ويفضل تجنب الفراولة والتين والتمر والموز والمانجو وغيرها .

اليوم الثالث

الفطار

كوب من الزبادي خالي الدسم و٢ ثمرة من التفاح .

الغداء

٤ حبات من الخضروات المحتوية على نسبة عالية من الألياف كالخيار وغيرها وربع دجاجة بدون جلد مشوية أو مسلوقة .

العشاء

قطعة جبنة قريش ١٠٠ جرام و٢ توست سن .

اليوم الرابع

الفطار

نوع واحد من الفواكه قليل السعرات الحرارية ويفضل تجنب التين والفراولة والموز .

الغداء

طبق شوربة عدس متوسط الحجم وطبق سلطة خضراء .

العشاء

نوع واحد من الفواكه قليلة السعرات الحرارية ويفضل تجنب الفراولة والتين والتمر والموز والمانجو وغيرها .

اليوم الخامس

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البيض غني بالبروتينات

الفطار

نصف رغيف بلدي وبيضة مسلوقة و ثمرة خيار

الغداء

٥ ملاعق أرز و 2 سمك مشوي متوسط الحجم و طبق سلطة خضراء

العشاء

٢ كوب من الزبادي الخالي الدسم و 2 ثمرة فاكهة .

اليوم السادس

الفطور

نصف رغيف خبز بلدي و 3 ملاعق كبيرة من الفول وثمرة خيار متوسطة الحجم

الغداء:

قطعة من الدجاج مشوية أو مسلوقة و طبق من السلطة الخضراء

العشاء:

3 ثمرات من الفاكهة

اليوم السابع

الفطار

2 ملعقة صغيرة مربى و شريحة توست أسمر

الغداء

شريحة لحم مشوي و طبق سلطة خضراء

العشاء

كوب من الزبادي خالي الدسم .

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