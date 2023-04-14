شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لعدم انخفاض مستوى الكوليسترول في الجسم.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتج الكبد الكوليسترول ، وهو مادة شمعية موجودة في الدم. على الرغم من أن جسمك يحتاج إلى الكوليسترول لتكوين خلايا صحية ، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يزيد من فرصتك في الإصابة بأمراض القلب. وتساهم عدة أسباب في ارتفاع مستويات الكوليسترول ، بما في ذلك النظام الغذائي أو التدخين أو السمنة أو الجينات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويفشل معظم الناس في إدراك ارتفاع مستوى الكوليسترول لديهم إلا إذا أصيبوا بمضاعفات صحية خطيرة ، حيث إنه لا يسبب أي أعراض. لذلك ، يعد الفحص الروتيني ضروريًا لفحص الكوليسترول للكشف عنه مبكرًا. ومن المهم إجراء تغييرات في نمط حياتك للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

أسباب عدم خفض نسبة الكوليسترول

1 - التدخين

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يعد التدخين أحد الأسباب التي تجعلك لا ترى انخفاضًا في مستويات الكوليسترول لديك. يقلل التدخين من نسبة الكوليسترول الحميد ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على غير المدخنين الابتعاد عن التدخين السلبي أيضًا.

2 - الدهون المخفية

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، من المهم تقليل تناول الدهون المشبعة إلى جانب الدهون المتحولة لأنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار. يجب تجنب تناول اللحوم الحمراء والزبدة والأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية.

3 - الاعتماد الكامل على نظامك الغذائي

من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي ؛ ومع ذلك ، لا يكفي خفض مستويات الكوليسترول. تزداد الحالة سوءًا إذا تم تشخيص إصابتك بفرط كوليسترول الدم.

4 - كثرة الأكل بالخارج

ليس هناك ما يضمن أن أكثر الأطعمة الصحية التي يتم طلبها في المطعم صحية تمامًا. يجب أن تأكل طعامًا مطبوخًا في المنزل للحفاظ على نظامك الغذائي ومستويات الكوليسترول.

5 - عدم الإقلاع عن الكحول

استهلاك الكحول يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول بشكل كبير ويؤدي إلى السمنة. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب ، قد يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى زيادة فرص تطوير المشكلات الصحية مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

6 - الاعتماد فقط على الأدوية

أشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن الاعتماد فقط على الأدوية لن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول. ووجد أن الناس يميلون إلى زيادة الوزن وممارسة الرياضة بشكل أقل عند وصفهم للعقاقير المخفضة للكوليسترول.

7 - المخاطر الجينية

يميل الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم حتى بعد اتباع نمط حياة صحي.

نصائح لخفض مستويات الكوليسترول

ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يجب ألا يفوتها أي شخص يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. يساعد على رفع مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) وخفض LDL والدهون الثلاثية في جسمك.

يحافظ على وزن معتدل

الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية لأن السمنة هي أحد عوامل الخطر لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن خفض الوزن بنسبة 5 إلى 10٪ يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تزيد السمنة من فرص الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

حمية صحية

يجب أن تأكل الفواكه والخضروات وتجنب الأطعمة السريعة والمعالجة لمنع ارتفاع الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك ، تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان.