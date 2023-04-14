هل القهوة مضرة خلال الدورة الشهرية؟ 

بيروت - نادين محمد - الكافيين لا يتوفر في القهوة فحسب، ولكن يمكن العثور عليه في بعض الشوكولاتة ومشروبات الطاقة أيضًا. لذلك ، يمكن أن يدخل جسمك من خلال الأطعمة أو المشروبات المختلفة.

الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يكون ضارًا للغاية ، خاصة بالنسبة للنساء في فترة الحيض.

أضرار الكافيين خلال الحيض:

1. النوم

يجب أن تحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين طوال دورتك الشهرية لمنع اضطرابات النوم وتغيرات مستوى الطاقة.

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2. المزاج

كما يُنصح بالحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الحيض لأنها يمكن أن تسبب القلق والتوتر والتوتر والضغط على الغدد الكظرية.

3. الجفاف

قد يؤدي استهلاك القهوة بكثرة إلى زيادة التبول أثناء الحيض. وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان السوائل الفسيولوجية الحيوية. بدلًا من المشروبات المحتوية على الكافيين ، اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل فرص الإصابة بأعراض الدورة الشهرية السيئة.

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ما هي كمية الكافيين التي يمكنك تناولها خلال الدورة الشهرية؟

تمنع القهوة الهرمون الذي يمكن أن يضيق شرايين الدم ويعيق تدفق الدم. يمكن أن يساهم في الانتفاخ وآلام المعدة. لذلك ، قد يؤدي تناول المشروبات المحتوية على الكافيين إلى تفاقم التقلصات أو آلام الدورة الشهرية.

تعتمد طريقة التمثيل الغذائي للكافيين على عوامل مثل الوراثة والعمر والوزن ووظيفة الكبد. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، يمكن لمعظم الناس أن يتناولوا بأمان 400 مجم من الكافيين يوميًا أي حوالي أربعة أكواب من القهوة. في حالة الحيض، قللي من تناول الكافيين عن هذا الحد.

أشياء يمكنك القيام بها خلال الحيض للشعور بالراحة:



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• ممارسة اليوجا

• تناول نظام غذائي صحي متوازن

• ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية

• تقليل منتجات منتجات الألبان

• تجنب التدخين

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المصدر: stylecraze