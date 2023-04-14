شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب طبيعية تكافح اضطرابات النوم.. منها البابونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسالة الإصابة باضطرابات النوم في الليل ترجع لعدة أسباب مختلفة، منها الإرهاق والضغوط النفسية والتفكير المتزايد والمعاناة من ألم بعض الأمراض، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وأوضحت الطبيبة روزي أوسمون اخصائية المخ والأعصاب، أن هناك اعشابا طبيعية تحتوي على خصائص تعزز النوم ليلا. تلك الأعشاب تساعدك في تهدئة أعصابك ،وتحفزك على النوم سريعا .

كما اشارت الدكتورة روزي ان التوتر المستمر يؤدي إلى نقص انتاج هيرمون السيروتونين الذي يساعد على النوم، مما يضطرنا هذا الى تناول مكملات تساهم في استقرار عملية النوم.

اعشاب تساعد على النوم: 1.الخزامى

كشفت دراسة أن عشب الخرامي " اللافندر " يساعد في تهدئة أعصابك، وتقلل من مستويات القلق، ويعمل على تحسين المزاج.

اشارت الطبيبة روزي ان هذا العشب يتميز بالخصائص المضادة للاكتئاب والمسكنات والمهدئة التي تساعدك على النوم بشكل أفضل. ".

2.البابونج

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة فعاليته في الحد من القلق، ويهدئ أعصابك، ويخفف من الأرق. ويحتوي على مركبات الفلافونويد المهدئة للأعصاب في شاي البابونج يجعلها مشروبا مهدئا .

3.زهرة الآلام الحمراء

تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد على استرخاء الأعصاب، وعلى التخلص من التوتر والنوم بشكل أفضل.

4.الأشواجاندا

هو عشب شائع لمكافحة الأرق،وتوجد مركبات الأشواجاندا المعززة للنوم الحقيقية في أوراق هذا النبات، ويعمل ثلاثي إيثيلين جلايكول على التخلص من مشاعر التوتر أو القلق، والحث على الهدوء، ومساعدتك على النوم بسهولة.