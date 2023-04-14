شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آثار للشيخوخة على القلب.. منها ألم الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلبك مثل المحرك الذي يحافظ على استمرارية جسمك. تمامًا مثل توقف السيارة عندما يتأثر محركها، يصبح جسمك أيضًا عرضة للعديد من الحالات عندما يتأثر القلب. يمكن أن يكون هذا التأثير على القلب ناتجًا عن العديد من الأسباب ، والشيخوخة أحدها. التغيرات الحتمية التي تأتي مع التقدم في السن تؤثر بعمق على القلب وتؤثر على الأوعية الدموية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

آثار الشيخوخة على القلب

مع تقدم العمر ، قد لا يعمل القلب كما هو الحال عندما تكون أصغر سنًا. وتأتى آثار الشيخوخة على النحو التالي:

ارتفاع ضغط الدم

قد يرتفع ضغط الدم نتيجة شيخوخة القلب. بسبب ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تتصلب الأوعية الدموية وتفقد مرونتها ، مما يزيد من فرص الانسداد. يحدث هذا مع انخفاض تدفق الدم ، وانخفاض الأكسجين إلى القلب ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

تصلب القلب

إلى جانب ذلك ، تصبح عضلات القلب متيبسة ، مما يجعل ضخ الدم أكثر صعوبة ، خاصة عند ممارسة الرياضة البدنية.

زيادة الوزن

تؤثر الشيخوخة على معدل هضم الطعام. يتباطأ معدل الأيض بشكل ملحوظ مع تقدمك في العمر ، مما يزيد من خطر زيادة الوزن. زيادة الوزن هي أحد عوامل الخطر للمشاكل المتعلقة بالقلب. يمكن أن يؤدي الوزن ، إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح ، إلى السمنة ، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، والتي تعد من عوامل الخطر لمشاكل القلب.

تضييق أوعية الدم

يُطلق على تضييق الأوعية الدموية أيضًا اسم تصلب الشرايين ، والذي يعد الشيخوخة أحد العوامل المسببة له. في هذه الحالة ، هناك قيود على تدفق الدم إلى القلب. يحدث هذا بسبب تراكم الترسبات على جدران الشرايين.

اضطراب نظم القلب

التغيير في إيقاع القلب هو تأثير آخر للشيخوخة على القلب. تسمى هذه الحالة أيضًا الرجفان الأذيني ، وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية لدى كبار السن. في الرجفان الأذيني ، يمكن أن تتكون جلطات الدم ، والتي يمكن أن تنتقل إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.

ألم الصدر

تأثير آخر للشيخوخة على القلب هو ألم الصدر ، والذي ينتج عن انخفاض الدم إلى القلب بشكل مؤقت. تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الذبحة الصدرية.

فشل القلب الاحتقاني

في كبار السن ، يكون قصور القلب الاحتقاني منتشرًا إلى حد ما. يحدث قصور القلب الاحتقاني بمعدل 10 مرات أكثر لدى من تزيد أعمارهم عن 75 عامًا مقارنةً بالبالغين الأصغر سنًا.

وأهم شيء هو العمل على طرق وقائية من أمراض القلب. يجب على المرء أن يذهب لإجراء فحوصات منتظمة والتعرف على المشكلة في مرحلة مبكرة. من الضروري العمل على عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها لأمراض القلب ، مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.