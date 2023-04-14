شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول البروكلي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون مرض السكري أحد أكثر اضطرابات التمثيل الغذائي انتشارًا في عصرنا، فهو مصدر قلق صحي كبير ، حيث يؤثر على حوالي 537 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للسكري (IDF) ويتوقع التقرير أيضًا ارتفاع عدد المصابين بمرض السكري إلى 643 مليونًا بحلول عام 2030 و 783 مليونًا بحلول عام 2045، وهي حالة تؤثر على إنتاج الجسم للأنسولين واستجابته إذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي مرض السكري إلى مزيد من أمراض القلب ومشاكل الكلى، وجدت دراسة جديدة ، أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا ، أن زيادة تناول البروكلي قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

كيف يساعد البروكلي في إدارة مرض السكري:

نعلم جميعًا أن البروكلي غذاء ممتاز. إنها مليئة بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تساعد في إفادة صحتنا بشكل عام، إلى جانب ذلك ، فإن الخضراوات الصليبية منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا ، مما يجعلها طعامًا رائعًا لمرضى السكري، اكتشفت الدراسة المعملية الأخيرة التي أجرتها ولاية بنسلفانيا أيضًا عنصرًا غذائيًا محددًا (كيميائيًا) في الخضار ، والذي قد يساعد في الحفاظ على بطانة الأمعاء الدقيقة ويمنع ظهور العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك مرض السكري، نُشر البحث ، الذي أُجري على الفئران ، في مجلة "Laboratory Investigation".

بالنسبة للأمعاء الدقيقة ، فإنها تساعد أجسامنا على ترشيح وهضم الطعام القادم من المعدة، يعمل جدار الأمعاء الدقيقة كمرشح يسمح بمرور الماء والمواد الغذائية المفيدة إلى الجسم ، مما يمنع جزيئات الطعام والبكتيريا الضارة. يشير تقرير ANI إلى أن الباحثين وجدوا نوعًا من الجزيء في البروكلي ، يُسمى بروابط مستقبلات هيدروكربون أريل ، ووجدت الدراسة أن "هذا الارتباط ، كما وجدوا ، يبدأ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تؤثر على وظائف الخلايا المعوية".

كيف تشمل البروكلي في نظامك الغذائي؟نظفها جيدًا:

غالبًا ما تحتوي الخضراوات الطازجة على بكتيريا ضارة تجعلنا نمرض وبالتالي ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، يجب على المرء غسل الخضار جيدًا تحت الماء الجاري قبل تقشيرها أو تقطيعها أو طهيها.

لا تقم بإزالة الساق:

هل تتخلص من ساق البروكلي أثناء تقطيعه؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فتوقف عن فعل ذلك اليوم، ينبع البروكلي مليء بالألياف والمواد المغذية الأخرى. يمكنك إضافة الجذع إلى الكاري والخضروات المختلطة وغيرها من الوصفات

لا تفرط في طهي البروكلي:

يقترح خبراء التغذية أن البروكلي ، إذا تم طهيه بشكل مفرط ، يفقد جميع عناصره الغذائية. يمكنك الحصول عليها نيئة أو بخار لبعض الوقت قبل إضافتها إلى الوصفة التي تريدها. بعد ذلك ، يمكنك الحفاظ على اللون والنكهة والعناصر الغذائية الموجودة في البروكلي سليمة

اجمع البروكلي مع العناصر الغذائية الأخرى:

بينما نتفق على أن البروكلي مصدر كبير للعناصر الغذائية ، فإن إضافته إلى الأطعمة الصحية الأخرى يساعد على تعزيز الفوائد بسرعة فائقة. يمكنك الاستمتاع به على شكل سلطة ، شوربة ، خضراوات مقلية وأكثر من ذلك

الاعتدال هو المفتاح:

تذكر دائمًا أن الإفراط في أي شيء قد يكون ضارًا لجسمك. البروكلي غني بالألياف. وبالتالي ، فإن تناوله بكميات زائدة قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ في الجسم. يُقترح تحديد حجم جزء من وجبتك لتحقيق أقصى استفادة منها.