شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة بين السمنة والسرطان وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد السمنة أحد عوامل الخطر لما لا يقل عن 13 نوعًا من أنواع السرطان الشائعة. وبعض السرطانات الشائعة المرتبطة بالسمنة تشمل سرطان القولون والمستقيم والكلى والبروستاتا والكبد والثدي وسرطان بطانة الرحم. كل من مدة وشدة السمنة تنبئ بتطور السرطان. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

كيف تسبب السمنة السرطان

وجد بحث أن السمنة تزيد من الإصابة بالسرطان بطريقتين رئيسيتين. الأول هو عدم التوازن الهرموني الناجم عن السمنة. تزيد السمنة من مقاومة الأنسولين. ترتبط مستويات الأنسولين المرتفعة بزيادة تكاثر الخلايا وانتشار السرطان. تنتج الخلايا الدهنية هرمون الاستروجين ، وهو محفز لسرطانات أمراض النساء مثل سرطان الثدي وبطانة الرحم وسرطان المبيض.

الثاني هو الحالة المؤيدة للالتهابات التي تحدث في الجسم بسبب السمنة. يزيد الالتهاب المتزايد من جذور الأكسجين الحرة التي تتلف الحمض النووي الخلوي وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

بخلاف ذلك ، تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي ، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء . تسبب السمنة ترسب الدهون في الكبد ، مما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، وهو عامل خطر رئيسي لسرطان الكبد. كما أن الأطعمة التي تسبب السمنة ، مثل اللحوم الحمراء ، لها دور في التسبب في سرطان القولون والمعدة.

وتزيد السمنة من خطر حدوث مضاعفات أثناء علاج السرطان. وينصح مرضى السرطان عمومًا باتباع أسلوب حياة نشط والتحكم في وزن الجسم. وتزيد السمنة أيضًا من خطر تكرار الإصابة بالسرطان بعد العلاج. ومن المرجح أن يصاب مرضى السرطان بالسمنة نتيجة الخمول والتعب وضعف العضلات واعتلال الأعصاب. العوامل النفسية مثل الخوف من ممارسة الرياضة والشعور بعدم الراحة في الأماكن العامة لممارسة التمارين تزيد أيضًا من السمنة.

كيفية الوقاية من السرطان الناجم عن السمنة

إن إنقاص الوزن هو أحد أهم الوسائل لتقليل خطر الإصابة بالسرطان أو تكراره ، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الإقلاع عن التدخين.

كن رشيقًا قدر الإمكان وحافظ على مؤشر كتلة جسمك بين 18 و 24.

كن نشيطًا بدنيًا ومارس بعض التمارين كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تجنب الأطعمة عالية الكثافة والمشروبات السكرية.

تناول مجموعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

تجنب اللحوم الحمراء (لحم البقر والضأن) والأطعمة المصنعة.

تجنب شرب الكحوليات