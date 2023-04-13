شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: فاكهة الكرز تحسن النوم وتعزز عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفوائد الصحية الناتجة من تناول فاكهة الكرز عديدة، فهى مصدر مهم للطاقة ومنظم جيد للنوم ، ومحسن لحدة البصر وعملية الهضم ونشاط الدماغ، وتساعد على تخفيف التشنجات العضلية والألم.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

واشارت الدكتورة إيرينا مالتسيفا، خبيرة التغذية الروسية ، إلى أن لون وحجم ثمار الكرز قد يختلف بحسب نوعه، كما ان الكرز يحتوي على المواد المغذية ،وجميع أنواع الكرز تحتوي على فيتامينات E و C و B3 و B4 و B5 ،ومعادن الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

كما اوضحت الخبيرة ان جميع الثمار الداكنة اللون تحتوي على البوليفينول ، بها مواد مغذية نباتية مفيدة، التي عند تناولها باعتدال تحمي الجسم من التأثير المدمر للجذور الحرة، أي من الشيخوخة.وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

واظهرت نتائج الدراسة ان ثمار الكرز الحلو يحتوي على الأنثوسيانين-،ومضادات الأكسدة القوية، التي تقوم بوظيفة وقائية تمنع نمو الأورام السرطانية في الجسم.

وبالإضافة إلى أن الكرز الحلو يمنع أيضا الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ويساعد على تخفيض مستوى السكر لدى المصابين به.

وينصح الاطباء كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يقوي عضلة القلب، ويعيد نبضات القلب إلى طبيعتها. وتمنع مادة الكومارين، الموجودة في الكرز الحلو، تخثر الدم، ما يقلل من خطر تكون الجلطات. وأن احتواءه على نسبة عالية من فيتامين С يدعم منظومة المناعة ويعززها.

كما اكد الباحثون ان أنواع الكرز البيضاء والصفراءـ مفيدة في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي والكلى والغدة الدرقية واختلال توازن البكتيريا المعوية.

واوصت الخبيرة بأعطاء حبة أو حبتين من ثمار الكرز الحلو للأطفال بعد بلوغهم سنة ونصف السنة. ولكن عند ظهور طفح جلدي أو بقع حمراء، يجب الامتناع عن إعطائها للطفل.