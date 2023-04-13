علاجات طبيعية للحد من الأرق 

بيروت - نادين محمد - الأرق هو اضطراب شائع يعكس صعوبة النوم. وهذا بدوره يؤدي إلى الشعور بالإجهاد نهارا ، كما يسبب الاكتئاب ، التوتر ، الصداع ، وتعطيل الأنشطة اليومية. على الرغم من أن مقدار النوم المناسب يختلف من شخص لآخر ، إلا أن معظم البالغين يحتاجون إلى 7 ساعات على الأقل من النوم ليلاً.



إذا كنت تواجه اضطرابات في نومك ، فجرب بعض علاجات الأرق الطبيعية:

1. الزعفران

يعتبر الزعفران من المواد المهدئة التي يمكن أن تساعد في علاج الأرق. وجد أن المركبات النشطة في الزعفران ، مثل السفرانال، تنشط الخلايا العصبية المعززة للنوم وتثبط الخلايا العصبية المعززة لليقظة.

الطريقة:

فقط قومي بنقع خصلتين من الزعفران في كوب من الحليب الدافئ. اشربيه في الليل قبل الذهاب إلى الليل.

2. حمام ساخن

يعمل الاستحمام بالماء الساخن كطقس رائع للنوم لأنه يساعد على استرخاء جسمك وتهدئة الأعصاب. ما عليك سوى إضافة العناصر الأساسية المفضلة لديك إلى حوض الاستحمام من الماء الساخن والجلوس فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

3. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على الأحماض الأمينية التي تساعد في تخفيف التعب وتساعد على تكسير الأحماض الدهنية التي تطلق التربتوفان.

الطريقة:

خذي كوبًا من الماء وأضف 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح. اشربيه قبل موعد نومك.

4. العسل

يساعد العسل عقلك على إفراز هرمون الميلاتونين ، وهو هرمون يستخدمه جسمك لاستعادة نفسه أثناء النوم.

الطريقة:

أضفي ملعقة كبيرة من العسل الخام إلى كوب الحليب الدافئ وتناوليه قبل موعد نومك.

5. الموز

يحتوي الموز على فيتامين ب 6 الذي يعمل بشكل رائع في تحويل الحمض الأميني التربتوفان إلى السيروتونين ، الناقل العصبي الذي يتحكم في مستويات الميلاتونين في الجسم. ينظم هذا الميلاتونين ساعتك الداخلية عن طريق التسبب في الشعور بالنعاس في الليل.

تناولي موزة واحدة قبل موعد نومك واخلدي إلى النوم.

6. بذور الكمون

بذور الكمون هي نوع من التوابل للطهي تتميز بخصائصها الطبية التي تساعد على الهضم والتخلص من الأرق..

يمكنك تناول بذور الكمون عن طريق غلي بعض بذور الكمون في الماء لبعض الوقت. قومي بتصفيته وتناوليه قبل موعد نومك.



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