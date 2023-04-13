10 طرق لحرق السعرات الحرارية بدون ممارسة الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لكثير من الناس، تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام مهمة شاقة، ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق لحرق السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة.من التعديلات الصغيرة على روتينك اليومي إلى تبني عادات جديدة، هناك العديد من الفرص لحرق السعرات الحرارية وتحسين صحتك العامة دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

طرق حرق السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة

فيما يلي بعض الطرق لحرق السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة وفقا لموقع " healthline":

1. الوقوف أكثر والجلوس أقل

يقضي معظمنا ساعات طويلة جالسين على مكتب أو أمام جهاز كمبيوتر، ومع ذلك ، فقد تم ربط الجلوس لفترات طويلة بمشاكل صحية مختلفة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2. من خلال الوقوف أكثر والجلوس أقل ، يمكنك حرق السعرات الحرارية دون أن تدرك ذلك، يمكن أن يساعدك الوقوف لبضع دقائق كل ساعة على حرق 50-60 سعرة حرارية إضافية يوميًا.

2. اشرب الكثير من الماء

يعد شرب الماء جانبًا أساسيًا لنمط حياة صحي، يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق السعرات الحرارية، يعزز شرب الماء عملية الأيض، وهو المسئول عن حرق السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعدك شرب الماء البارد أيضًا على حرق المزيد من السعرات الحرارية ، حيث يحتاج جسمك إلى العمل بجدية أكبر لتسخين الماء لدرجة حرارة جسمك.

3. الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لصحتك العامة، وأظهرت الدراسات أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة الوزن وبطء عملية الأيض، لذلك ، فإن ضمان حصولك على قسط كافٍ من النوم كل ليلة يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية دون محاولة.

4. اصعد على الدرج

يمكن أن يساعدك صعود الدرج بدلاً من المصعد على حرق السعرات الحرارية، تغيير بسيط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة. يمكن أن يؤدي صعود السلالم لمدة دقيقتين فقط إلى حرق حوالي 25 سعرة حرارية.

5. المشي أكثر

المشي طريقة ممتازة لحرق السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة، المشي هو نشاط منخفض التأثير يمكن القيام به في أي مكان، ولا يتطلب أي معدات خاصة، يمكن أن يساعدك المشي لمدة 30 دقيقة فقط كل يوم على حرق حوالي 150-200 سعرة حرارية.

6. قف أثناء التحدث في الهاتف

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت على الهاتف ، ففكر في الوقوف أثناء التحدث، يتطلب الوقوف من جسمك أن يعمل بجهد أكبر ، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي الوقوف أثناء التحدث على الهاتف أيضًا إلى تحسين وضعك وتقليل خطر الإصابة بألم الظهر.

7. امضغ العلكة

يمكن أن يساعدك مضغ العلكة على حرق السعرات الحرارية دون أن تدرك ذلك، يتطلب مضغ العلكة من جسمك حرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يقلل أيضًا من شهيتك ويساعدك على تجنب تناول الوجبات الخفيفة.

8. خذ فترات راحة متكررة

يمكن أن يساعدك أخذ فترات راحة متكررة على حرق السعرات الحرارية وتحسين صحتك العامة، أظهرت الدراسات أن أخذ فترات راحة كل 30 دقيقة يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتحسين تركيزك وإنتاجيتك.

9. نظف منزلك

يمكن أن يكون تنظيف منزلك طريقة ممتازة لحرق السعرات الحرارية. تتطلب المكنسة الكهربائية والكنس ونفض الغبار من جسمك أن يعمل بجد ، مما يساعدك على حرق السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعدك تنظيف منزلك أيضًا على تقليل التوتر وتحسين مزاجك.

10. اطبخ وجباتك

يمكن أن يكون طهي وجباتك طريقة ممتازة لحرق السعرات الحرارية. يتطلب تحضير وجباتك أن يعمل جسمك بجهد أكبر ، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعدك طهي وجباتك أيضًا على اتخاذ خيارات غذائية صحية وتقليل كمية الأطعمة المصنعة في نظامك الغذائي.

هناك طرق عديدة لحرق السعرات الحرارية دون ممارسة الرياضة، من التعديلات الصغيرة إلى روتينك اليومي إلى تبني عادات جديدة ، هناك العديد من الفرص لحرق السعرات الحرارية وتحسين صحتك العامة دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، من خلال دمج هذه التغييرات البسيطة في روتينك اليومي ، يمكنك حرق السعرات الحرارية وتحسين صحتك العامة دون أن تدرك ذلك.