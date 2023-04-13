شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات تحذيرية من السرطان عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوفيات بسبب السرطان هي ثاني أعلى معدل في الهند، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في العلاج والمساعدة في إنقاذ الأرواح أيضًا. نعلم جميعًا أن هناك العديد من التغييرات التي تمر بها المرأة في حياتها. غالبًا ما يتجاهلن صحتهن مما قد يؤدي إلى العديد من الحالات الصحية ، و بعض أعراض السرطان المبكرة هي فقدان الوزن غير المبرر ، والنزيف غير الطبيعي ، والتعب المستمر ، وتغيرات الأمعاء ، وسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض هما أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عند النساء وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

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علامات التحذير من السرطان لدى النساء

1 - نزيف مهبلي غير طبيعي

يجب أن تفحصي من قبل الطبيب إذا كنتِ تعانين من نزيف مهبلي غير طبيعي ، فقد يكون علامة على الإصابة بسرطان بطانة الرحم. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعانين من نزيف بين الدورات الشهرية أو نزيف أثناء ممارسة الجماع ، فقد يكون ذلك علامة على سرطان عنق الرحم أو سرطان المهبل.

2 - التعب المستمر

من الطبيعي أن تشعرى بالتعب من حين لآخر والذي يزول عادة بعد الراحة. ومع ذلك ، يجب عليك زيارة الطبيب على الفور إذا كنت لا تزال تشعرين بالإرهاق ويؤثر على أنشطتك اليومية. يمكن أن يكون علامة على السرطان المبكر.

3 - فقدان الوزن غير المبرر

يلعب النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة دورًا مهمًا في إنقاص الوزن. ومع ذلك ، إذا كنت تفقدين الكثير من الأرطال دون أي تغيير في نظامك الغذائي أو أنشطتك اليومية ، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق. هذا لأن السرطان يمكن أن يجعلك تفقدين الوزن.

4 - تغييرات الأمعاء

إذا كنت تعانين من تغيرات في الأمعاء ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لأنه يؤثر على المستقيم والقولون. يجب عليك زيارة طبيبك إذا كنت تشهدين تغيرات متكررة في الأمعاء أو تعانين من أعراض مثل الإسهال ، والإمساك ، والتشنجات ، وما إلى ذلك.

5 - التغييرات في الثدي

من الأعراض التي قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان. يجب عليك فحص نفسك في أقرب وقت ممكن.

6 - تغييرات الجلد

إذا رأيت أي آفات أو شامات جديدة أو زيادة في حجم الشامات أو تغير في لون الشامات الموجودة ، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الجلد. يجب عليك فحص أصابع قدميك وفروة رأسك وكل منطقة من الجلد بانتظام.

7 - آلام الحوض والبطن

من الطبيعي الشعور بألم في الحوض أو البطن بسبب الانتفاخ أو الدورة الشهرية. ومع ذلك ، يجب عليك زيارة طبيبك إذا استمر الألم لأسابيع ، فقد يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

8- -فقدان الشهية

من الأعراض الأخرى للسرطان التي يجب أن تبحثين عنها فقدان الشهية. قد تنضغط معدتك بسبب الأورام الموجودة في الجهاز الهضمي أو بالقرب منه ، مما يؤثر على شهيتك.

9 - السعال المستمر

قد تصابين بالسعال بسبب الزكام أو الربو ، لكن السعال المزمن قد يكون أحد أعراض سرطان الرئة.