بيروت - نادين محمد - الصداع والغثيان من الأمور الشائعة وأحياناً كثيرة يحدثان معاً في نفس الوقت، خاصة وأن الصداع النصفي يكون سبباً للغثيان، والشعور بالدوار الخفيف، ودائماً ما يختلف العلاج والوقاية تبعاً للأسباب الكامنة وراء ذلك.

وفي الجميلة سوف نقدم لكِ أبرز أسباب الصداع والغثيان الأكثر شيوعاً، والوقاية منها.



ما الذي يسبب الصداع والغثيان؟

أسباب الصداع والغثيان (مصدر الصورة freepik)

الصداع النصفي سبب شائع للصداع المشترك والغثيان، ويمكن أن يسبب الصداع النصفي مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الغثيان والدوار والحساسية للضوء وآلام الصداع الشديدة، وغالبًا ما يسبقها اضطراب بصري أو حسي.

وتشمل الحالات الأخرى المرتبطة بالصداع والغثيان، هو الجفاف وانخفاض نسبة السكر في الدم، حيث يمكن أن يحدث الجفاف عندما لا تشربين كمية كافية من السوائل.

ويمكن أن يتطور انخفاض نسبة السكر في الدم لعدة أسباب بما في ذلك والآثار الجانبية للأدوية، وأمراض الكبد أو الكلى الحادة، ونقص الهرمونات.

أما إذا كنت مصابة بداء السكري، فإن تناول الكثير من الأنسولين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع والغثيان ما يلي:

التوتر أو القلق

تسمم غذائي

حساسية الطعام

ضغط دم مرتفع

الحمل المبكر

الالتهابات ، مثل نزلات البرد أو الانفلونزا

التهابات الدماغ ، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ

كسور الجمجمة

ارتفاع ضغط الدم الخبيث (تصلب الكلية الشرياني)

انفلونزا المعدة (التهاب المعدة والأمعاء)

متلازمة ما قبل الحيض (PMS)

فترة الحيض

استهلاك الكثير من الكافيين أو النيكوتين يمكن أن يسبب الصداع والغثيان.

ما رأيك في لماذا نشعر بالصداع عند تناول السكريات بعد الصيام؟



متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

في كثير من الحالات ، يختفي الصداع الخفيف إلى المتوسط والغثيان من تلقاء نفسه مع مرور الوقت، على سبيل المثال، يتم حل معظم حالات نزلات البرد والإنفلونزا دون علاج.

ولكن في بعض الحالات، يعتبر الصداع والغثيان من علامات وجود حالة صحية كامنة خطيرة، ويجب أن تسعي للحصول على رعاية طبية فورية إذا كنت تعانين من صداع شديد جدًا أو إذا تفاقم صداعك وغثيانك بمرور الوقت.

ويجب عليك أيضًا زيارة الطبيب إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض مع صداعك وغثيانك:

كلام غير واضح

ارتباك

دوخة

تصلب الرقبة والحمى

التقيؤ لأكثر من 24 ساعة

لا تبول لمدة ثماني ساعات أو أكثر

فقدان الوعي



وإذا كنت تعاني من الصداع والغثيان بشكل متكرر، حتى لو كان خفيفة ، فحددي موعدًا مع طبيبك، حيث يمكنهم المساعدة في تشخيص الأعراض والتوصية بخطة علاج.

كيف يتم علاج الصداع والغثيان؟

ستعتمد خطة العلاج الموصى بها للصداع والغثيان على سبب أعراضك.

إذا كانت لديك حالة طبية أساسية، فسيحاول طبيبك علاجها أو إدارتها، على سبيل المثال، قد يوصون بتغيير نمط الحياة أو الأدوية أو العلاجات الأخرى للمساعدة في منع أو تخفيف أعراض الصداع النصفي.

في بعض الحالات ، قد تساعد التغييرات في نمط الحياة أو العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض، على سبيل المثال:

إذا كنت تعانين من الصداع النصفي وشعرت أن الصداع النصفي قد بدأ، فابقي في غرفة مظلمة وهادئة، مع وضع كيس ثلج مغطى بالقماش على مؤخرة رقبتك.

إذا كنت تشك في أن سبب الصداع والغثيان هو التوتر ، ففكر في المشاركة في أنشطة تخفيف التوتر، مثل المشي أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

إذا كنت تشك في إصابتك بالجفاف أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وخذي قسطًا من الراحة للشرب أو تناول شيء ما.

وقد تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، في تخفيف الصداع، ولكن انتبهي فقد يكون الأسبرين قاسيًا جدًا على معدتك ويمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة.

قد يساعدك علاج الصداع واوجاع العضلات والعصبية بهذه الطريقة.

كيف يمكنك منع الصداع والغثيان؟

منع الصداع والغثيان (مصدر الصورة freepik)

بينما يصعب منع بعض حالات الصداع والغثيان، فيمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصك في التعرض لها،على سبيل المثال:

الحصول على قسط كاف من النوم.

احرصي على ترطيب الجسم بشرب الماء

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

تجنب تناول الكثير من الكافيين

قللي من احتمالات إصابتك بنزلات البرد والإنفلونزا بغسل يديك بانتظام.

قللي من خطر تعرضك لإصابة في الرأس عن طريق ارتداء حزام الأمان أثناء السفر في السيارات وغطاء الرأس الواقي أثناء ركوب دراجتك أو المشاركة في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

حددي مسببات الصداع النصفي وتجنبها.

لتحديد مسببات الصداع النصفي لديك ، ضع في اعتبارك الاحتفاظ بمذكرة تدون فيها أنشطتك اليومية وأعراضك، فقد يساعدك هذا في معرفة الأطعمة أو الأنشطة أو الظروف البيئية التي تسبب لك الأعراض، فمن خلال تجنب المثيرات المعروفة، قد تتمكنين من منع النوبات المستقبلية.

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المصدر: Healthline