شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمراض الشرايين الطرفية من الأعراض للعلاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسبب مرض الشريان المحيطي ، أو PAD ، انسدادًا أو ضيقًا في الشرايين التي تمد الذراعين أو الساقين بالدم. ويعد تصلب الشرايين ، أو تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ، مصطلحًا شائعًا يستخدم لوصف سبب حدوث اعتلال الشرايين المحيطية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ما هى أعراض مرض الشرايين المحيطية؟

يعاني الكثير من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية من أعراض طفيفة. أكثر ما يلفت الانتباه هو ألم الساق أثناء المشي (العرج).

إن الشعور بعدم الراحة في العضلات أو التشنج في الذراعين أو الساقين الذي يبدأ أثناء التمرين القوي ويتوقف مع الراحة هو مؤشر على العرج. المنطقة الأكثر شيوعًا حيث يحدث الألم هي ربلة الساق ، والتي تتراوح من خفيفة إلى شديدة. يمكن أن يؤدي الألم الشديد في الساق ، والذي يعرف باسم العرج المعطل ، إلى صعوبة المشي أو القيام بأنواع أخرى من النشاط البدني.

وعندما يتقدم مرض الشرايين المحيطية ، يمكن أن يقطع النوم أيضًا. يمكنك الحصول على راحة مؤقتة من هذا الألم الكلاسيكي (ألم الراحة) عن طريق المشي أو تعليق ساقيك على حافة السرير.

بصرف النظر عن العرج وألم الراحة ، من الأعراض المهمة الأخرى القرحة أو الغرغرينا غير القابلة للشفاء.

ما هى عوامل الخطر لمرض الشرايين المحيطية؟

يعد استخدام منتجات التبغ أكثر عوامل الخطر فعالية لاعتلال الشرايين المحيطية

مرض السكري غير المنضبط

الشيخوخة ، إذا كان عمرك 50 عامًا أو أكبر

العرق

التاريخ الشخصي أو العائلي للإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع نسبة الدهون في الدم

السمنة المرضية

اضطراب تخثر الدم

وما هى علاجات أمراض الشرايين الطرفية؟

يمكن علاج اعتلال الشرايين المحيطية من خلال تعديلات نمط الحياة والأدوية والإجراءات.

ما هى التعديلات المطلوبة فى نمط حياتك؟

توقف عن استخدام منتجات التبغ

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالألياف وقليلًا من الكوليسترول والدهون والصوديوم

تمرن أو مارس الرياضة كل يوم وحافظ على مستوى منخفض من التوتر. يمكنك أداء اليوجا والتأمل للحصول على الفوائد.

إدارة الحالات الصحية الأخرى ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول

الحفاظ على أنظمة العناية بالقدم والجلد للوقاية من العدوى وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات

انغمس في برنامج تمرين خاضع للإشراف. يجب على الأشخاص الذين يعانون من العرج المشي لمدة 30 إلى 60 دقيقة على الأقل يوميًا. امش حتى ينخفض الشعور بعدم الراحة إلى مستوى معتدل ، ثم توقف ، أو ابتعد تمامًا ، ثم ابدأ المشي مرة أخرى.