شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لتناول فاكهة الخوخ.. منها تعزيز صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخوخ من الفواكه المحببة لدى معظم الناس، ويتميز بفوائده الصحية المتعددة التي يحتاج إليها جسم الفرد، لما يحتويه من فيتامينات مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، ومعادن مثل البوتاسيوم، ومضادات أكسدة أيضا، وذلك وفقا لما نشره موقع Webmd .

قال الدكتور ماكسين سميث اختصاصي التغذية إن فوائد الخوخ الصحية تضمنت تحسين الهضم، وقلب صحي ، ونظام مناعة قوي ، وتحسين أعراض الحساسية، موضحا ان الخوخ يتميز بداخله نواه، وله أنواع مختلفة الألوان الابيض والاحمر والاصفر.

الفوائد الصحية لتناول الخوخ :

1.صحة القلب

تعد جميع أنواع الفاكهة جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي للقلب ، والخوخ يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

يعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا معتدلًا للبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي مهم للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.

2.تحسين الهضم

يحتوي الخوخ على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. الألياف القابلة للذوبان تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة. الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الهضم وتساعد على منع الإمساك.

3.قلة الالتهاب

يمكن أن تقلل مادة البوليفينول النباتية والبريبايوتكس (البكتيريا الحية) الموجودة في الخوخ والأطعمة النباتية الأخرى من الالتهابات ، والتي بدورها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان، ومرض الزهايمر .

4.يعزز بصرك

الخوخ يحتوي علي مضاد للأكسدة يسمى بيتا كاروتين ، عندما تاكله يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، وهو مفتاح الرؤية الصحية..

5.يساعد على الحفاظ على وزن صحي

لا يحتوي الخوخ على الدهون المشبعة أو الكوليسترول أو الصوديوم.

6.احصل على فيتامين هـ

تعد المكسرات والبذور من أشهر المصادر لفيتامين E ، لكن الخوخ قد نضج معها أيضًا. مضادات الأكسدة هذه مهمة للعديد من خلايا الجسم. كما أنه يحافظ على صحة الجهاز المناعي ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط في الداخل.

7. يساعد في هدوء الامعاء

إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة ، فقد تكون وجبة خفيفة من الخوخ المعلب ، وتحتوي على نسبة أقل من الألياف مقارنة بالفاكهة الطازجة ، كما أنها سهلة الهضم. كجزء مما يسمى "النظام الغذائي الناعم المعدي المعوي" ، يمكن أن يساعد الخوخ المعلب في تهدئة اضطراب المعدة وتخفيف الإسهال والغازات.