شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة الرياضة تقضي على اضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لدى الاشخاص، تجعلهم أكثر شبابا طوال العمر، وتحميهم من مخاطر الإصابة بأمراض السمنة والقلب والسكر ، وتحافظ على الصحة العامة لدى هؤلاء، بالاضافة إلى أنها تقاوم المخاطر الصحية لاضطرابات النوم .

وجد الأطباء أن النشاط البدني يكافح الكثير من الآثار السلبية، الناتجة من قلة النوم أو النوم لفترات طويلة والتي تهدد باصابة الاشخاص ببعض الامراض ، لكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، خاصة رياضة الجري في الصباح الباكر من كل يوم يساهم في الحد من اضطرابات النوم .وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وكشفت احدى الدراسات ان ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم تساعد في الحد من تقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بجانب اضطرابات النوم .

أوضحت نتائج دراسة من جامعة قوانجتشو الطبية بالصين لفحص الآثار المشتركة للنشاط البدني ومدة النوم، أن النوم أقل من ست ساعات أو أكثر من ثماني ساعات يزيد من فرص الوفاة المبكرة.

كشفت نتائج الدراسة أن أولئك الذين لا يمارسون تمارين رياضية كافية وينامون خارج الإرشادات الموصى بها لديهم مخاطر أعلى بنسبة 69٪ للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية و21٪ خطر أعلى للوفاة من السرطان.

ومن جانبه قال الدكتور جيهوي زانج، الذي قاد البحث ، ان النشاط البدني والنوم الجيد يعززان الصحة، وقد يكونون أكثر فاعلية في تأخير الوفاة المبكرة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن .