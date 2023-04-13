شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمساعدة على التخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن فقدان الوزن أمر صعب لكن خسارة دهون البطن تبدو دائمًا مهمة مستحيلة حتى لو تمكنا من إنقاص الوزن في كل مكان آخر، ولكن دهون البطن يمكن أن تكون سببًا لمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth من المهم تقليم دهون البطن ولكن بطريقة صحية، و يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي جيد وصحي في تسريع العملية، وهناك بعض النصائح التي أجمع عليها خبراء التغذية للتخلص من دهون البطن وهى:

- تناول الكثير من الألياف: تعزز الألياف الشعور بالشبع وتحسن الهضم ، مما يؤدي إلى معالجة السعرات الحرارية من الطعام مثل الشوفان والقمح.

-تجنب الكربوهيدرات المكررة، يمكن أن تعوق الكربوهيدرات المكررة توازن الهرمونات وتجعل من الصعب إنقاص الوزن، إذا كنت ترغب في التخلص من دهون البطن ، فتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة ، مثل الكعك والبيتزا والخبز الأبيض والأرز الأبيض.

بدلاً من ذلك ، اختر الكربوهيدرات الصحية الموجودة في الحبوب الكاملة والشوفان والخبز البني وما إلى ذلك

- قلل من الكربوهيدرات بعد سن الـ 40

تنخفض قدرتنا على حرق الكربوهيدرات كوقود مع تقدمنا ​​في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، حيث يقترح خبير التغذية تقليل استهلاك جميع أنواع الكربوهيدرات الجيدة والسيئة .

- تناول وجبات صغيرة

يؤدي تناول كميات أقل من الطعام إلى حدوث عجز في السعرات الحرارية ، وهو ما يعمل بشكل جيد على حرق السعرات الحرارية ، خاصةً حول منطقة المعدة اجعل من تناول وجبات أصغر كل 4 ساعات من تناول ثلاث وجبات كبيرة في اليوم.

مع مثل هذه التعديلات الصغيرة في النظام الغذائي ، يمكنك مهاجمة دهون البطن العنيدة وتجعل رحلة إنقاص وزنك أكثر سلاسة لكن تذكر أن تستشير طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل إجراء أي تغييرات جذرية في نظامك الغذائي.