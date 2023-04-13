شكرا لقرائتكم خبر عن من تحسين الهضم إلى صحة القلب ..8 فوائد لتناول البروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروكلى هو عضو فى عائلة الخضروات الصليبية وهو معروف بفوائده الغذائية، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، هى خضار متعدد الاستعمالات يمكن إضافته للعديد من الأطباق، وإليك ثمانية فوائد لتناول البروكلى، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

8 فوائد لتناول البروكلي:1. نسبة عالية من العناصر الغذائية

يعتبر البروكلى قوة غذائية ، حيث أنه مصدر كبير للفيتامينات A و C و K و B- المركب، بالإضافة إلى ذلك ، فهو غنى بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، كما أنه غنى بالألياف مما يجعله إضافة رائعة لأى نظام غذائى، كثافة العناصر الغذائية للبروكلى تجعله خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يبحثون عن فوائد صحية إضافية.

2. يقلل من الالتهابات

البروكلى غنى بمضادات الأكسدة ، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والكاروتينات والمركبات الفينولية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهاب في الجسم من خلال محاربة الجذور الحرة، ويرتبط الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما فى ذلك أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر هذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة والرفاهية.

3. يدعم صحة الهضم

يعتبر البروكلى مصدرًا ممتازًا للألياف الضرورية لعملية الهضم الصحية، تساعد الألياف على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة فى الأمعاء، والتى يمكن أن تحسن عملية الهضم وتعزز الانتظام، يدعم تناول البروكلى أيضًا وظيفة الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

4. يقوى المناعة

يحتوى البروكلى على نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو ضرورى لنظام المناعة الصحى، يحسن فيتامين سى إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تساعد على محاربة العدوى والأمراض ، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى.

5. يعزز صحة الجلد

يعتبر البروكلى مصدرًا ممتازًا لفيتامين الضروري لصحة الجلد، يساعد فيتامين أ على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على الجلد متماسكًا وصحيًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد فيتامين أ فى تقليل مخاطر الشيخوخة المبكرة عن طريق تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

6. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي ، وخاصة السلفورافان ، تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، من المعروف أن السلفورافين يساعد فى محاربة الخلايا السرطانية عن طريق تعزيز موت الخلايا وتثبيط نمو الخلايا السرطانية، يمكن أن يساعد تناول البروكلي بانتظام فى تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

7. يدعم صحة العظام

يعتبر البروكلي مصدرًا كبيرًا للكالسيوم وفيتامين K الضروريين لعظام قوية، الكالسيوم ضرورى لنمو العظام والحفاظ عليها بشكل صحى، بينما فيتامين K ضرورى لتمعدن العظام، يمكن أن يساعد تناول البروكلي بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وتعزيز صحة العظام بشكل عام.

8. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كما ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلى، وخاصة السلفورافين ، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد السلفورافان على تقليل الالتهاب في الجسم ، مما يساعد على منع تراكم الترسبات في الشرايين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد تناول البروكلي بانتظام في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب بشكل عام.