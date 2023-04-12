شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تقدم نصائح للقضاء على الرغبة في تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه ان الافراط في تناول الحلويات المحببة لدي بعض الأفراد، يعرضك لمخاطر الإصابة بالسمنة وارتفاع السكر في الدم، ومشاكل صحية أخرى، وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

وتصل مسألة تناول الحلويات عند بعض الأشخاص إلى درجة الإدمان، مما يعرض هؤلاء إلى الضرر الصحي وخطر الإصابة بزيادة الوزن وامراض السكري بانواعه ، وأيضا امراض القلب والأوعية الدموية .

ومن جانبها تقدم الدكتورة يانا إيفانوفا، خبيرة التغذية الروسية، مجموعة من النصائح بغرض التخلص من ادمان تناول الحلويات المفرط ، وذلك باتباع طرق وخطوات بسيطة تساعد في القضاء علي تلك الرغبة .

نصائح للقضاء علي رغبة تناول الحلويات :

1. يجب أن يبدأ النهار بتناول وجبة غنية بالبروتينات، لأنه كلما قلت نسبة الكربوهيدرات في وجبة الفطور، يتم توفير المزيد من الطاقة خلال النهار.

2. يجب التخلي عن تناول الوجبات الخفيفة، والأفضل تناول الطعام حتى الشبع في الفطور والغداء والعشاء، وبين هذه الوجبات يمكن تناول الشاي أو القهوة .

3. مارسوا الرياضة، حيث تخفض التمارين البدنية المكثفة مستوى الجلوكوز وتحسن الدورة الدموية.

4. تناولوا فيتامين С، لأنه يشارك في تركيب مادة كارنتين التي تنقل الأحماض الدهنية إلى الميتاكوندريا، حيث تتحول إلى طاقة.

5. يجب تعويض نقص عنصر الكروم، لأن الدور البيولوجي لهذا العنصر، هو تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ومستوى الجلوكوز في الدم.

6. يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على فيتامين D بصورة دورية ومنتظمة ،لأن نقص هذا الفيتامين في الجسم، يصبح سببا ليس فقط في الرغبة بتناول المأكولات غير الصحية، بل وأيضا في اللامبالاة والصداع المتكرر.