شكرا لقرائتكم خبر عن التوت مفيد لعقلك.. 7 أسباب تجعلك تتناوله أبرزها زيادة معدل الذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن طريقة لتعزيز قدراتك العقلية وحماية وظيفتك العقلية مع تقدمك في العمر، فكل ما عليك فعله تناول التوت الأزرق، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات التي ثبت أنها تؤثر بشكل إيجابي على الوظيفة الإدراكية والصحة العقلية، وإليك الطرق العديدة التي يمكن أن يفيد بها التوت الأزرق عقلك من تقوية الروابط العصبية إلى تقليل خطر الإصابة بالخرف، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. يقوي الاتصالات العصبية

تم العثور على الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل العنب البري لتقوية الروابط بين الخلايا العصبية، والتي يمكن أن تقلل من مخاطر المشاكل الإدراكية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للعنب البري إلى تعزيز وظائف المخ والذاكرة.

2 تأثير إيجابي على الذكاء

تؤثر مضادات الأكسدة الموجودة في العنب البري بشكل إيجابي على مناطق الدماغ الضرورية للذكاء، وهذا بدوره يمكن أن يعزز الوظيفة المعرفية.

3. خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي مركبات الفلافونويد الموجودة في العنب البري أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تقلل الالتهاب في شيخوخة الدماغ ، وبالتالي تحسين إشارات الخلايا.

4. تحسين نشاط المخ وتدفق الدم

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للعنب البري لدى كبار السن يحسن نشاط الدماغ وتدفق الدم وحتى الذاكرة.

5. تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

ثبت أيضًا أن الاستهلاك المنتظم للعنب البري يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويزيد التركيز والتركيز .

6. التأثير الإيجابي على اضطرابات المزاج

ثبت أن الاستهلاك المنتظم للعنب البري له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية ، وبالتالي منع الاضطرابات المزاجية مثل الاكتئاب وتوفير الراحة لها.

7. تخفيف القلق

كما أظهرت الكمية العالية من فيتامين ج في العنب البري أنها تخفف من القلق من خلال التأثير الإيجابي على الدماغ.

العنب البري فقط لا يكفي لصحة الدماغ

يعد اتباع نظام غذائي صحي غني بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون أمرًا أساسيًا لدعم وظيفة الدماغ المثلى، بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمارين المنتظمة وإدارة الإجهاد والنوم الجيد كلها عوامل مهمة في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا ​​في العمر، من خلال اتباع نهج شامل لصحة الدماغ ودمج التوت الأزرق والأطعمة الأخرى التي تعزز الدماغ في نظامك الغذائي ، يمكنك دعم وظيفتك المعرفية والاستمتاع بحياة نابضة بالحياة ومرضية بشكل جيد في سنواتك الذهبية.