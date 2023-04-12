بيروت - نادين محمد - قبل بداية رحلة فقدان أو خسارة الوزن، من المهم أن تعرفي جيداً أهدافكِ، وأن تعرفي الكثير عن أنواع الحميات المختلفة، كي تختاري ما هو المناسب لكِ، كذلك من المهم أيضاً أن تعرفي الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون، وفي "الجميلة" سنوضح لكِ الفرق بينهما، لمساعدتكِ في رحلتكِ في عالم تخسيس الوزن.

ما هو الاختلاف بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

الاختلاف بين فقدان الوزن وخسارة الدهون (مصدر الصورة freepik)

يشير فقدان الوزن إلى انخفاض الوزن الإجمالي لجسمك من فقدان العضلات والماء والدهون، ولهذا من المهم التركيز على فقدان الدهون فهو هدف أكثر تحديداً وصحة من فقدان الوزن.

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طرق لمعرفة عملية فقدان الدهون؟

طرق لمعرفة قياس الدهون (مصدر الصورة freepik)

من الشائع أنكِ تتبعين تقدمك في فقدان الوزن باستخدام الميزان، وفي حين أن هذا قد يكون مفيدًا، إلا أن معظم المقاييس لا تفرق بين فقدان الدهون وفقدان العضلات.

ولهذا السبب، فإن تتبع وزنك فقط ليس طريقة موثوقة لتحديد ما إذا كنت تفقدين الدهون أو العضلات وبأي كميات.

على العكس من ذلك، يمكن أن يوفر مقياس الدهون في الجسم صورة أكثر دقة لتكوين جسمك عن طريق قياس النسبة المئوية للدهون والعضلات لديك، لهذا من الأفضل استخدام الميزان الذي يقيس هذه النسب في الجسم، وقد يساعدكِ كيفية حساب السعرات الحرارية للتخسيس.

ركزي على إنقاص الدهون وليس فقدان الوزن

تقدم العديد من برامج إنقاص الوزن أنها تساعدك على تخسيس الوزن بسرعة وسهولة، ومع ذلك من المهم أن ندرك أن قدرًا كبيرًا من هذا الوزن قد يشمل فقدان الماء والعضلات.

ويمكن أن يكون فقدان العضلات ضارًا، حيث أن العضلات عنصر حاسم في صحتك العامة، كما أنها عامل مهم في عملية فقدان الوزن.

والحفاظ على نسبة صحية من العضلات له فوائد عديدة، مثل تنظيم مستويات السكر في الدم الصحية، والحفاظ على مستويات الدهون الصحية - مثل الدهون الثلاثية والكوليسترول - في الدم ، والسيطرة على الالتهابات.

وفي الواقع، ربطت العديد من الدراسات بين ارتفاع نسبة الدهون أكثر من العضلات بالأمراض المزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والسكري.

وقد يؤدي الحفاظ على كتلة عضلاتك أيضًا إلى تقليل خطر فقدان العضلات المرتبط بالعمر.

بالإضافة إلى ذلك ، كلما زادت عضلاتك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقينها أثناء الراحة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الرجال عمومًا يحتاجون إلى سعرات حرارية أعلى من النساء لأن أجسامهم تحتوي على عضلات أكثر.

وبالتالي، فإن فقدان الوزن على شكل عضلات يمكن أن يقلل من عدد السعرات الحرارية التي تحرقينها أثناء الراحة، مما يجعل من السهل استعادة أي وزن فقدته على شكل دهون.

كيفية خسارة الدهون والحفاظ على العضلات أو اكتسابها

هناك عدة طرق بسيطة لضمان فقدان الوزن على شكل دهون وإما الحفاظ على كتلة العضلات أو اكتسابها.

يتضمن ذلك تناول الكثير من البروتين، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية.

تناولي الكثير من البروتين

يعد البروتين عنصرًا غذائيًا مهمًا لمجموعة متنوعة من وظائف الجسم، كما أنه يساعد على صنع الإنزيمات التي تساعد في الهضم وإنتاج الطاقة، وتنظيم توازن السوائل، ودعم صحة المناعة.

كما أن البروتين مهم أيضًا للحفاظ على العضلات التي لديك ودعم نمو العضلات الجديدة، خاصة عند فقدان الوزن.

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اتبعي نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية

لإنقاص الوزن، يجب أن تخلقي عجزًا في السعرات الحرارية، ويمكنكِ خلق عجز في السعرات الحرارية عن طريق تناول سعرات حرارية أقل أو ممارسة الرياضة، ولكن يفضل الاثنين معًا.

ومع ذلك، فإن تقليل السعرات الحرارية أكثر من اللازم يمكن أن يؤدي إلى خسارة أكبر للعضلات بدلاً من الدهون.

بدلاً من ذلك ، اعملي على تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكينها بشكل معتدل بمقدار 500-600 يوميًا لتقليل فقد العضلات مع تسهيل فقدان الدهون.

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