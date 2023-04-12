أسرع 5 مشروبات لتعزيز حرق الدهون في العيد

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن مشروبات سريعة لتعزيز الأيض في العيد يمكنك الاعتماد على تناول مشروبات إنقاص الوزن بانتظام إلى جانب ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن يعزز فقدان الوزن، يمكن أن يساعد تناول هذه المشروبات أيضًا في التخلص من آلام الجوع التي تجعلك تسرفين في تناول الوجبات السريعة غير الصحية.

أفضل مشروبات إنقاص الوزن .. الشاي الأخضر

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يعد الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للأكسدة، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة التمثيل الغذائي، وتحويل الأطعمة والمشروبات التي تتناولينها إلى طاقة.

يحتوي الشاي الأخضر على مكونين رئيسيين - الكاتشين ، وهو نوع من مضادات الأكسدة والكافيين. كلا هذين المكونين يعززان كمية الطاقة التي يستخدمها جسمك.

يجب أن تتأكدي من تناول ما لا يقل عن كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر كل يوم. على الرغم من وجود الكثير من الأصناف المتوفرة في السوق، إلا أنه يجب عليك استخدام أوراق الشاي الأخضر.

مشروب خل التفاح مع التوت

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يمكنك مزج خل التفاح مع التوت والليمون و1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)، يمكنك إضافة التوت إلى فنجان.

باستخدام ملعقة، اهرسي التوت.

لمنح المشروب مذاقاً جيداً، أضيفي العسل إلى الخليط وصبي عصير الليمون وخل التفاح في الكوب.

أضيفي الثلج قبل ملئه بالماء حتى الحافة وتخلط جميع المكونات بملعقة لمدة دقيقة على الأقل قبل تناولها.

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مشروب القرفة والعسل الخام

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يمكنك مزج القرفة والعسل بمعدل نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة و1 ملعقة كبيرة عسل و1 كوب أو 250 مل من الماء الدافئ.

وقومي بتسخين الماء وأضيفي إليه القرفة و ملعقة صغيرة من العسل وامزجي المكونات وتناولي هذا المشروب.

يمكنك أيضًا تخزينه في الثلاجة وتناوله في اليوم التالي، قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.

مشروب قهوة الشوكولاتة الداكنة

الصورة من موقع freepik

اخلطي كأس ماء و½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان (مطحونة)، وملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة (مبشورة) و1 ملعقة صغيرة قهوة سوداء.

أضيفي القهوة السوداء والماء الساخن في فنجان واخلطيها جيدًا قبل إضافة بذور الكتان، وأضيفي الشوكولاتة الداكنة المبشورة واخلطيها جيدًا حتى تذوب.

مشروب الجريب فروت مع الخيار

اخلطي ثمرة من الخيار، ثمرة من الليمون مقطعة شرائح وثمرة من الجريب فروت متوسطة الحجم و كأس ماء، ثم قطعي جميع المكونات وأضيفيها إلى الخلاط مع الماء وامزجي كافة المكونات.

يمكنك تناول مشروبات تخسيس الوزن في عيد الفطر عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة لتحسين النكهة، وتقديمها باردة، مما يسمح لك بفقدان الوزن بشكل أسرع.

الصورة من موقع AdobeStock

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المصدر:prevention