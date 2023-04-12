شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صيفية تمنحك الشعور بالبرودة في الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب الصيف ترتفع درجات الحرارة مما يجعل الجميع يشعرون بالإرهاق والتعرق، لذا البقاء رطبًا هو العامل الأكثر أهمية للاستمرار في هذه الحرارة الشديدة والحفاظ على صحة جيدة.

يميل جسمك إلى فقدان الماء بوتيرة أسرع بسبب التعرق المفرط، في حين أن الماء هو أهم مشروب لإرواء العطش، يمكنك تجربة المشروبات الصيفية الأخرى التي لا تشبع عطشك فحسب، بل تحافظ أيضًا على برودة جسمك.

مع ترحيبنا بالصيف ، دعونا ننتعش ونجدد أجسامنا ببعض من أفضل المشروبات الصيفية للتغلب على الحرارة ووفقا لموقع " food.ndtv" هناك مجموعة من المشروبات الصيفية التي يجب ألا تفوتها.

فيما يلي قائمة بمشروبات الصيف للتغلب على الحرارة: - اللبن الرائب :

هو مشروب رائع للجهاز الهضمي، وإضافة التوابل له يعزز فقط الفوائد التي يقدمها، يعمل على جعل اليوم المشمس الحار يومًا منعشًا .

ماء جوز الهند:

يمكن لكوب من ماء جوز الهند المثلج أن يشجعك على الفور، تجعله الحلاوة المعتدلة والمذاق الطازج من المشروب المثالي للحفاظ على كآبة الصيف، كما أنه يصنع إلكتروليتًا رائعًا ، لذلك في كل مرة تشعر فيها بالجفاف ، اشرب بعض ماء جوز الهند وأنت على ما يرام .

. عصير قصب السكر:

يستخدم عصير قصب السكر كعلاج طبيعي لمجموعة من المشاكل، إنه مشروب طاقة ويساعد على بناء سوائل الجسم والبلازما ، مما يساعدك على مقاومة الجفاف والبهتان. ستساعد إضافة أوراق النعناع إلى العصير على تحسين طعم مشروبك الصيفي فقط.

. عصير الليمون :

عصير الليمون هو مشروب سريع التحضير ولذيذ بشكل مذهل ، يتم تحضير هذا المشروب باستخدام أوراق النعناع والليمون والسكر والملح والماء، يمكنك أيضًا إضافة التوابل مثل الكمون ومسحوق الكزبرة والفلفل الأسود وغيرها لجعلها لذيذة المذاق.

. عصير البطيخ :

يعد البطيخ من أفضل فواكه الصيف، والأفضل من ذلك هو عصيره، إنه منعش للغاية وخصائصه المرطبة تساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك وانتعاشه.