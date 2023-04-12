شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى الأطعمة الغنية بالألياف وفوائد دمجها في نظام طفلك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل قيل لك من قبل أن تأكل المزيد من الألياف؟ ربما تسمعه من طبيبك أو أفراد الأسرة، الألياف مهمة جدًا لأنها تمنح قدرًا لا يُصدق من الفوائد للجسم كله، وليس القناة الهضمية فقط وهي ليست مهمة للبالغين فحسب، بل هي أيضًا ذات قيمة للأطفال، وإليك فوائد الألياف وكيفية دمجها في نظام طفلك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي الألياف؟

الألياف هي كربوهيدرات توجد في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة، على عكس العديد من الأطعمة الأخرى التي نأكلها، لا تقوم أجسامنا في الواقع بعملية التمثيل الغذائي للألياف - ولكن ميكروبيوم الأمعاء لدينا يقوم بذلك، هناك نوعان من الألياف: الألياف القابلة للذوبان تذوب في الماء وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

الألياف غير القابلة للذوبان لا تذوب في الماء، يساعد على تحريك وتشكيل البراز عن طريق إضافة الحجم.

فوائد الأليافتخفيف الإمساك.

الألياف الغذائية تساعد في تحريك الفضلات عبر الجهاز الهضمي.

الفيتامينات والعناصر الغذائية.

تميل الأطعمة التي تحتوي على الألياف أيضًا إلى أن تكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

خفض الكوليسترول.

تساعد الألياف في تقليل كمية الكوليسترول الممتص في مجرى الدم.

يغذي ميكروبيوم الأمعاء.

الألياف هي مصدر طاقة للميكروبات. عندما تتغذى الميكروبات على الألياف ، تخلق منتجات تخمير ثانوية مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، والتي يمكن أن تفيد الجهاز المناعي والأعضاء ، بما في ذلك الدماغ. يتواصل ميكروبيوم الأمعاء مع الدماغ بعدة طرق.

ضبط سكر الدم.

نظرًا لأننا لا نمتص الألياف أو نكسرها مثل الكربوهيدرات الأخرى ، فمن المرجح أن تظل مستويات السكر في الدم ثابتة أثناء عملية التمثيل الغذائي.

هل هناك أي سلبيات للألياف؟

إن إضافة الألياف إلى نظام طفلك الغذائي مفيد جدًا، من المهم زيادة تناول الألياف ببطء لأن إضافة الكثير بسرعة كبيرة يمكن أن يسبب عدم الراحة مثل الانتفاخ أو الغازات أو التشنجات ،يمكن أن يسبب تناول الكثير من الألياف بشكل عام نفس الأعراض، من المهم أيضًا زيادة تناول الماء ، لأن الألياف تحافظ على الماء.

الأطعمة الغنية بالألياف

توجد الألياف في الأطعمة الكاملة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفول والبقوليات والمكسرات. تتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي:

بقوليات

شوفان مقطع صلب أو شوفان ملفوف ، فشار ، كينوا ، أرز بني ، خبز الذرة ، باستا القمح الكامل والخبز.

خضروات

الكرفس ، البازلاء ، الفاصوليا الخضراء ، الجزر ، الخضار مثل الخس ، السبانخ ، الكرنب، البنجر ، البروكلي ، الفلفل الحلو ، براعم بروكسل.

فاكهة

تفاح ، عنب ، مانجو ، شمام ، توت ، زبيب، خوخ ، إجاص ، أناناس.

المكسرات والبذور

الكاجو ، اللوز ، الفستق ، الجوز ، البقان ، بذور الكتان ، بذور الشيا ، بذور عباد الشمس ، بذور قرع العسل.