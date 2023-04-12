شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لحدوث نزيف بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع الطمث هو العملية التي تنخفض فيها الهرمونات الإنجابية للمرأة، مما يؤدي إلى توقف طبيعي لدورة الطمث، تخضع معظم النساء لانقطاع الطمث من الأربعينيات إلى منتصف الخمسينيات أو بعدها، يقال إن انقطاع الطمث يكتمل عندما تتوقف الدورة الشهرية لمدة عام واحد مستمر ، تخضع العديد من النساء لنزيف بعد انقطاع الطمث ونزيف مهبلي يمكن أن يحدث بعد عام أو أكثر من آخر دورة شهرية للمرأة، وإليك الأسباب وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أسباب نزيف ما بعد سن اليأس

يشكل النزيف بعد انقطاع الطمث أحد أعراض الأسباب التي تتطلب عناية طبية، تشمل الحالات الشائعة التي تسبب النزيف أو التبقع بعد انقطاع الطمث ما يلي:

1. ضمور بطانة الرحم

تستجيب بطانة الرحم للهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون، نظرًا لأن إنتاج مستويات الهرمون يكون منخفضًا بعد انقطاع الطمث ، فإن بطانة الرحم تؤدي إلى ترقق وحدوث نزيف، هذه حالة شائعة خاصة عندما يتوقف جسم المرأة عن إنتاج هرمون الاستروجين ، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في التطور الجنسي والإنجابي.

2. ضمور المهبل

حالة تنطوي على ترقق الأنسجة المهبلية، بعد انقطاع الطمث ، يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى أن تصبح جدران المهبل رقيقة وجافة وملتهبة مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف.

3. تضخم بطانة الرحم

حالة تنمو فيها بطانة الرحم أكثر من اللازم وتصبح سميكة بسبب وجود خلايا غير طبيعية، بعد انقطاع الطمث ، قد يكون الجسم إما يحتوي على الكثير من هرمون الاستروجين أو القليل من البروجسترون، بسبب هذا الخلل ، تزداد سماكة بطانة الرحم وقد تنزف، في بعض الأحيان ، يمكن أن تصبح الخلايا الموجودة في بطانة الرحم غير طبيعية مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان إذا لم يتم علاجها في وقت سابق.

4. الاورام الحميدة في بطانة الرحم

سلائل بطانة الرحم هي أورام غير سرطانية تنمو على بطانة الرحم، تنمو بعض الأورام الحميدة أيضًا داخل قناة عنق الرحم مما يسبب الألم، تسبب هذه الأورام الحميدة نزيفًا غير عادي أو شديدًا.

5. الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية الرحمية أو الورم العضلي الأملس هي أورام حميدة غير سرطانية تنمو خلال سنوات الإنجاب أو بعد انقطاع الطمث، تتطور هذه الأورام الليفية في جدران الرحم والتي قد لا تظهر عليها أعراض ولكنها قد تؤدي إلى الألم والنزيف.