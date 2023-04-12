شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بفيتامين د.. أبرزها الزبادى والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيتامي د من أكثر أنواع الفيتامينات المهمة لصحة الجسم والبشرة والشعر، تتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين د في دعم تناول الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان يساعدان في الحفاظ على عظام صحية وقوية ومنع تقلصات وتشنجات العضلات.
وحسب ما ذكره موقع preventionفإن هناك بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د وهى:-زبادي
يحتوى الزبادى على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.-التونة
تعد التونة من بين العديد من أنواع الأسماك التي تعد مصادر غنية بفيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجسم.-الجبنة الشيدر
وهي مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم.-البيض
البيض من أكثر الاطعمة الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجسم ، كما يحتوى على نسبة عالية من فيتامين د.-عصير البرتقال
يحتوي عصير البرتقال على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين سي ونسبة عالية من فيتامين د وغيرها من العناصر الغذائية.-سردين
يحتوى سمك السردين على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، كما يحتوى على فيتامين د.