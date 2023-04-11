شكرا لقرائتكم خبر عن في الصيف.. 5 أطعمة ومشروبات هترطب وتخفض حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن الحفاظ على برودة جسمك من الداخل وشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا هي أفضل الطرق للتغلب على الحرارة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال الصغار وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، فقد ينشأ الإجهاد الحراري أو ارتفاع الحرارة ، وهي حالة تكون فيها درجة حرارة الجسم مرتفعة بشكل غير صحي ، عن الجفاف والتعرض المطول للطقس الحار، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي في الصيف لمساعدتك على التأقلم مع الحرارة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أطعمة ومشروبات لخفض حرارة الجسم1. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند، هو مشروب الصيف الأكثر صحة إنه بديل رائع لإحياء وإنعاش الجسم، يمكن أن تساعدك مياه جوز الهند على التغلب على حرارة الصيف لأنها مليئة بالإلكتروليتات الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي تعيد ترطيب الجسم وتحميه من الأمراض.

2. اللبن

يساعد شرب اللبن الرائب على تهدئة الجسم ، ويحسن التمثيل الغذائي ويوفر الراحة من مشاكل القناة الهضمية التي قد تحدث بسبب الطقس، اللبن هو مشروب غني بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن التي تعيد درجة حرارة الجسم الطبيعية ، يمكن أن تحافظ على مستويات الترطيب الخاصة بك تحت السيطرة.

3. الخيار

بالإضافة إلى محتواه المائي العالي ، يعد الخيار أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات B1 و B2 و B3 و B5 و B6 وحمض الفوليك وفيتامين C والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، تساعد هذه العناصر الغذائية على منع الإمساك وإزالة السموم من الجسم والحفاظ على رطوبتك خلال أشهر الصيف الحارة ، لاستعادة مستويات الطاقة الخاصة بك كلما شعرت بالتعب ، استمتع بالخيار.

4. ثمار الحمضيات

يعد البرتقال والليمون مجرد أمثلة قليلة على ثمار الحمضيات التي تعد مصدرًا رائعًا للمياه وفيتامين ج أثناء الطقس الحار ، قد تساعد في خفض درجة حرارة الجسم واستعادة مستويات الطاقة ، يعتبر فيتامين ج من العناصر الغذائية الرائعة لمكافحة مشاكل الجلد التي تسببها درجات الحرارة المرتفعة.

5. البطيخ

البطيخ ، فاكهة الصيف المثالية ، يتكون من حوالي 90 % من الماء وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، البوتاسيوم ، والأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد الجسم على البقاء باردًا. يمكن للبطيخ أيضًا أن يعتني بمفاصلك بشكل أفضل ، ويرطب جسمك بشكل طبيعي.