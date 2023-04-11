شكرا لقرائتكم خبر عن هل تريد أن ينمو شعرك بشكل أسرع؟ 5 علاجات منزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عملية نمو الشعر طويلة ، خاصة إذا بدت حالة شعرك تتدهور يومًا بعد يوم، لجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأكثر سمكًا، يجب عليك تحسين نظام العناية بالشعر اليومي وتجربة بعض العلاجات الطبيعية، يحتاج شعرك ، مثله مثل جسمك إلى حد كبير، إلى تغذية وعناصر مغذية كافية ليكون قويًا وصحيًا ولامعًا، في حين أن العلاجات المنزلية يمكن أن توفر التغذية اللازمة لشعرك لينمو بشكل أسرع ، يمكن لروتين مناسب للعناية بالشعر أن يتحكم في مشاكل تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

5 نصائح للعناية بالشعر لتعزيز نمو الشعر

1

. تدليك فروة الرأس:

تدليك فروة الرأس بانتظام لايقلل من التوتر فحسب ، بل يساعد أيضًا على تحسين الدورة الدموية لجذور الشعر ، مما يعزز نمو الشعر.

2. اختاري الشامبو المناسب:

من الضروري اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك، إذا كان لدى شخص ما فروة رأس دهنية جدًا ، فعليه استخدام الشامبو المنقي، إذا كان لدى شخص ما فروة رأس جافة ، فيجب عليه اختيار شامبو مرطب ، وإذا كان لدى شخص ما شعر ناعم ، فإنه يحتاج إلى شامبو لطيف ومعزز.

3. اتباع نظام غذائي صحي:

احرصي دائمًا على اتباع نظام غذائي سليم ، يمكن أن يساعد في تعزيز بصيلات الشعر لدخول مرحلة التنامي ، ثم زيادة نمو الشعر.

4. تجنبي التصفيف أو إعطاء حرارة زائدة لشعرك:

الحرارة على الشعر ، يمكن أن تجعل الشعر هشاً وجافاً، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف ويسبب زيادة الكسر، كما أنه يجرد الشعر من بروتين يسمى الكيراتين ، والذي يحافظ على صحة الشعر، يمكن أن يساهم في تساقط الشعر بسبب التقصف.

5. حافظ على فروة رأسك نظيفة:

فروة رأس نظيفة وصحية تساعد على نمو الشعر بشكل جي، يمكن تحديد عدد مرات غسل الشعر الأسبوعية حسب حالة فروة الرأس، إذا كانت فروة رأسك دهنية ومتعرقة بشكل مفرط ، فعليك غسلها يوميًا بشامبو ، إذا كانت فروة رأسك جافة ، فقم بغسلها مرتين في الأسبوع، سوف يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية لفروة الرأس ويمنع تهيجها.

5 علاجات منزلية لزيادة نمو الشعر1. عصير البصل:

البصل عنصر سحري لشعرك، تعمل الكبريتات الموجودة في عصير البصل على تعزيز نمو الشعر والتحكم في مشكلة تساقط الشعر.

2. الصبار:

جل مغذي للغاية يستخدم على نطاق واسع لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، تحتوي مكونات الأحماض الدهنية الموجودة في هلام الصبار على خصائص مضادة للالتهابات تقضي على التهاب فروة الرأس وتساعد على التخلص من قشرة الرأس، كما أن له تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في ترطيب فروة الرأس لتعزيز صحة الشعر.

3. خل التفاح:

نظف فروة رأسك بخل التفاح، تحتاج فروة رأسك إلى فرك للحفاظ على توازن درجة الحموضة. لن يؤدي ذلك إلى تعزيز نمو الشعر فحسب ، بل سيعطي الشعر لمعانًا.

4. القهوة:

تستخدم القهوة كبلسم يترك على الشعر لتعزيز نمو الشعر، بسبب الفيتوستيرول الموجود فيه ، يزيل السموم من فروة الرأس ويحفز الدورة الدموية، قد يساعد في الوقاية من الشيب المبكر، علاوة على ذلك ، تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد على جعل الشعر ناعمًا ولامعًا.

5. الحلبة:

هي عشب يستخدم كمكون للطهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين والعناصر المهمة ، والتي يمكن أن تساعد في تغذية الشعر وتحفيز نموه.