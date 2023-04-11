شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ماء نبات "أجوين" وما فوائده لمرضى السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبات أجوين المعروف أيضًا باسم بذور carom، تم استخدامه كعلاج تقليدي في الهند للعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مرض السكري. من المعروف أن له خصائص علاجية مختلفة يمكن أن تفيد مرضى السكر. ويعتبر شرب ماء الأجوين علاجًا شائعًا لمرض السكري الذي اكتسب شعبية في السنوات الأخيرة. في هذا المقال سوف نستكشف آثار شرب ماء الأجوين لمرضى السكر، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

Ajwain ، المعروف علميًا باسم Trachyspermum ammi ، هو نبات ينتمي إلى عائلة Apiaceae. توجد بشكل شائع في الهند والشرق الأوسط وتشتهر برائحتها وطعمها القوي. تستخدم بذور العجوين في الطهي ومن المعروف أنها تساعد على الهضم وتمنع انتفاخ البطن وتخفيف عسر الهضم.

اجوين والسكري

مرض السكري هو مرض مزمن يصيب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وهو ناتج عن عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح ، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم. و ثبت أن نبات أجوين يمتلك خصائص مضادة لمرض السكري يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يحتوي أجوين على مركبات مثل الثيمول والكارفاكرول والسيمين ، والتي ثبت أنها تمتلك خصائص مضادة لمرض السكري. لقد ثبت أن الثيمول يحسن امتصاص الجلوكوز في الخلايا ويزيد من إفراز الأنسولين ، بينما ثبت أن الكارفاكرول يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مستويات السكر في الدم.

آثار شرب ماء أجوين لمرضى السكر

يمكن أن يساعد شرب ماء أجوين في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر بطرق مختلفة. فيما يلي بعض آثار شرب ماء الأجوين لمرضى السكر:

1 - يقلل من مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد شرب ماء أجوين في تقليل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر. يساعد الثيمول والكارفاكرول الموجودان في الأجوين على تحسين حساسية الأنسولين وزيادة إفراز الأنسولين ، مما يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم. أظهرت دراسة أجريت على الفئران المصابة بداء السكري أن مستخلص الأجوين يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم ويحسن تحمل الجلوكوز.

2 - يحسن الهضم

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ. من المعروف أن أجوين تساعد على الهضم وتخفيف الإمساك. يمكن أن يساعد شرب ماء الأجوين في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي لدى مرضى السكر.

3 - . يقلل من الالتهابات

يمكن أن يسبب مرض السكري التهابات في الجسم ، مما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والاعتلال العصبي. يحتوي أجوين على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم. يمكن أن يساعد شرب ماء أجوين في تقليل الالتهاب ومنع المضاعفات لدى مرضى السكر.

4 - يساعد على فقدان الوزن

السمنة عامل خطر رئيسي لمرض السكري. من المعروف أن أجوين يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية. يمكن أن يساعد شرب ماء أجوين مرضى السكر على إنقاص الوزن وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

كيف تصنع مياه اجوين

خذ ملعقة كبيرة من بذور الأجوين وانقعها في لتر واحد من الماء طوال الليل.

في الصباح ، صفي الماء وتخلص من البذور.

اشرب ماء الأجوين على معدة فارغة كل صباح.

يمكن أن يكون شرب ماء الأجوين علاجًا فعالًا لمرضى السكر. يحتوي أجوين على مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتحسين الهضم ، وتقليل الالتهاب ، والمساعدة في إنقاص الوزن. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه لا ينبغي استخدام ماء الأجوين كبديل للأدوية التي يصفها الطبيب.