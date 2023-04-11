شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لزيت بذور اليقطين لصحة القلب ونمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الزيت الذي تختاره للطبخ والمكملات الغذائية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك، هناك العديد من الزيوت في السوق؛ ومع ذلك، سوف نتحدث اليوم عن زيت أقل شهرة ولكن له فوائد عديدة - زيت بذور اليقطين.

يعتبر زيت بذور اليقطين وفقا لموقع "onlymyhealth"، عالي القيمة الغذائية لاحتوائه على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة القوية وخصائصه المضادة للالتهابات، يُعرف أيضًا باسم زيت البيبيتا ويتم تصنيعه عن طريق ضغط الزيوت من بذور اليقطين ، إما باستخدام الحرارة أو البرودة، ومن المعروف أنه يتحكم في نسبة الكوليسترول ، ويقلل من علامات تورم البروستاتا والهبات الساخنة ، ويمنع تساقط الشعر، يمكن تناوله على شكل سائل أو كمكمل غذائي.

6 فوائد صحية لزيت بذور اليقطين يعزز صحة القلب

تمت دراسة زيت بذور اليقطين لقدرته على خفض الكوليسترول بسبب فيتوسترولس وتكوين الأحماض الدهنية غير المشبعة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food ، قد يوفر زيت بذور اليقطين مزايا إضافية للوقاية من أمراض القلب وخفض ضغط الدم. عندما تستبدل الدهون المشبعة مثل الزبدة بالزيت ، يمكن أن تدعم الكوليسترول الجيد عند تناولها باعتدال.

يحسن نمو الشعر

يتعامل معظم الناس مع مشاكل الشعر وغالبًا ما يقلقون إذا كان لديهم نمو شعر ضعيف، يسعون إلى اتخاذ تدابير مختلفة وتطبيق الزيوت المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة. طريقة واحدة لتحسين نمو شعرك باستخدام زيت بذور اليقطين، لوحظ زيادة في نمو الشعر لدى الرجال الذين تناولوا 400 ملليجرام من زيت بذور اليقطين يوميًا (في شكل كبسولة) لمدة 24 أسبوعًا ، وفقًا لدراسة نُشرت في الطب البديل والتكميلي المبني على الأدلة.

وفقًا لبحث في عام 2014، وجد أن الرجال الذين تناولوا زيت بذور اليقطين شهدوا نموًا للشعر بنسبة 40٪ مقارنة بالرجال الذين تناولوا دواءً وهميًا. في دراسة أخرى أجرتها مجلة Journal of Cosmetic Dermatology ، في عام 2021 ، تمت مقارنة تساقط الشعر الأنثوي بين زيت بذور اليقطين ورغوة المينوكسيديل 5٪، وجد أن النساء اللواتي تناولن زيت بذور اليقطين شهدن نموًا أكبر للشعر.

يساعد على التقليل من أعراض سن اليأس

يمكن أن يساعد زيت بذور اليقطين أيضًا في تقليل أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والصداع وآلام المفاصل، توجد المواد النباتية التي تعمل مثل الاستروجين في الجسم ، في بذور اليقطين ، مما يساعد على تقليل هذه الأعراض.

يحسن صحة الجهاز البولي

زيت بذور اليقطين مفيد أيضًا في تحسين صحة الجهاز البولي والوقاية من مشاكل المسالك البولية، أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن مستخلص زيت بذور اليقطين ساعد في تقليل أعراض فرط نشاط المثانة، قد تساعد المكملات بزيت بذور اليقطين في تقليل الإلحاح وكثرة التبول.

يعزز صحة البروستاتا

يُعتقد أن الزنك والكاروتينات والفيتوستيرول الموجودة بكميات كبيرة في بذور اليقطين تعزز صحة البروستاتا. يمكن أن يساعد في تقليل علامات تضخم البروستاتا الحميد ، تضخم البروستاتا.

تقليل الالتهاب

زيت بذور اليقطين هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على محاربة الالتهابات والجذور الحرة في الجسم. وبالتالي، فهو يساعد في منع العديد من الأمراض.

أظهرت دراسة أجريت عام 2015 أن عواقب مرض الكبد الدهني غير الكحولي وتصلب الشرايين قد انخفضت في الأشخاص الذين تم اختبارهم عندما تم استبدال زيت بذور اليقطين بزبدة الكاكاو في وجباتهم الغذائية.

من المهم تناول زيت بذور اليقطين باعتدال لتجنب الآثار الضارة، يجب التوقف عن استخدام زيت بذور اليقطين على الفور واستشارة طبيبك إذا كان لديك أي آثار جانبية. بالإضافة إلى ذلك، تحدث مع أحد الخبراء قبل استخدام زيت بذور اليقطين كمكمل غذائي، خاصةً إذا كان لديك أي مشاكل صحية أساسية أو كنت تتناول الأدوية.