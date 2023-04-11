شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آثار جانبية للموجات الحارة على جسمك.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، أصبحت موجات الحرارة شائعة بشكل متزايد في أجزاء كثيرة من العالم، بينما قد نتمتع بالشمس والدفء ، يمكن أن يكون للحرارة الزائدة أن تؤثر على أجسامنا.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، يمكن أن تؤدي موجات الحر إلى الإرهاق الحراري وضربة الشمس والجفاف وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، في هذه المقالة سوف نناقش الآثار الجانبية لموجات الحرارة على الجسم.

الآثار الجانبية لموجة الحر

في هذه المقالة سوف نناقش الآثار الجانبية لموجات الحرارة على الجسم.

1. الجفاف

الجفاف هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لموجة الحر. عندما يفقد الجسم الكثير من الماء والإلكتروليتات ، لا يعود بإمكانه العمل بشكل صحيح. تشمل أعراض الجفاف العطش وجفاف الفم والصداع والدوخة والإرهاق. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نوبات ، وانخفاض ضغط الدم .

2. الإرهاق الحراري

الإرهاق الحراري هو حالة تحدث عندما يسخن الجسم. تشمل الأعراض التعرق الشديد والضعف والدوخة والصداع والغثيان والقيء. إذا تُرك الإنهاك الحراري دون علاج ، فقد يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس. من المهم الانتقال إلى مكان أكثر برودة وشرب السوائل على الفور إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

3. ضربة الشمس

ضربة الشمس هي حالة خطيرة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية). تشمل الأعراض الارتباك والنوبات وفقدان الوعي وارتفاع درجة حرارة الجسم. ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة وتتطلب علاجًا فوريًا لمنع حدوث ضرر دائم للدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

4. حروق الشمس

يمكن أن يسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) حروق الشمس ، وهي حالة مؤلمة ومضرة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. تشمل الأعراض الاحمرار والتورم والبثور. للوقاية من حروق الشمس ، من المهم ارتداء ملابس واقية واستخدام واقٍ من الشمس والبقاء في الظل خلال فترات اليوم الحارة.

5. الجهاز التنفسي

يمكن أن تؤدي الظروف الحارة والرطبة إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المرتفعة في ضيق التنفس والصفير والسعال. من المهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي اتخاذ احتياطات إضافية أثناء موجات الحرارة ، مثل البقاء في منازلهم في أماكن مكيفة.

6. قضايا القلب والأوعية الدموية

يمكن أن تؤدي موجات الحر أيضًا إلى تفاقم مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. يمكن أن تزيد درجات الحرارة المرتفعة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للخطر. من المهم أن تحافظ على رطوبتك وتجنب الأنشطة الشاقة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7. الصحة العقلية

يمكن أن تؤثر موجات الحر أيضًا على الصحة العقلية. يمكن أن تسبب درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة التهيج والإرهاق وتقلب المزاج. في الحالات القصوى ، يمكن أن تؤدي الحرارة إلى العنف والعنف المرتبطين بالحرارة. من المهم أن تظل هادئًا ورطبًا وأن تطلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية أثناء موجة الحر.

من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء باردًا ورطبًا ، خاصةً خلال فترات اليوم الأكثر سخونة. إذا واجهت أي أعراض للجفاف أو الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور. حافظ على سلامتك وحافظ على برودتك خلال أشهر الصيف.