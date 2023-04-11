بيروت - نادين محمد - يحافظ الصمام الأبهري على تدفق الدم من حجرة القلب السفلية اليسرى (البطين الأيسر) إلى الشريان الأورطي وهو الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم من القلب إلى الجسم. يحدث تضيق الأبهر عندما يضيق الصمام الأبهري ولا يمكن للدم التدفق بشكل طبيعي. قد تتراوح الحالة من خفيفة إلى شديدة.

بمرور الوقت ، يؤدي تضيق الصمام الأبهري إلى زيادة ضخ البطين الأيسر للقلب لدفع الدم عبر الصمام الأبهري الضيق. قد يؤدي الجهد الإضافي إلى تضخم البطين الأيسر وتضخمه وضعفه. إذا لم يتم علاج هذا النوع من أمراض صمام القلب، فقد يؤدي إلى فشل القلب .

أعراض الأبهر الأيسر عديدة فقد تتراوح مستويات تضيّق الصمام الأورطي بين الخفيفة والشديدة. وتظهر الأعراض بشكل عام عندما يكون ضيق الصمام شديدًا. وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص المصابين بتضيّق الصمام الأورطي لسنوات عديدة.

يعتمد علاج أعراض الأبهر الأيسر على مدى شدة الحالة وقد تحتاجين إلى إجراء عملية جراحية لترميم الصمام أو استبداله وإذا لم تتلق علاجًا، فيمكن أن يُؤدي تضيق الصمام الأورطي الحاد إلى الوفاة.

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أعراض الأبهر الأيسر

قد تكون مصابًا بتضيق الأبهر ولا تعاني من الأعراض لسنوات عديدة. على الرغم من أن الأعراض قد تتطور بمرور الوقت إذا أصبحت حالتك أكثر شدة. وقد تشمل أعراض الأبهر الأيسر ما يلي:

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صوت قلبي غير منتظم (نفخة قلبية) يُسمع باستخدام السماعة الطبية.

الشعور بالإغماء أو الدوار أو فقدان الوعي عند ممارسة أي نشاط.

ضيق النفس، وخاصةً عند ممارسة أي نشاط.

الإرهاق، وخاصةً في أوقات النشاط الزائد.

نبضات قلب سريعة ومتذبذبة (خفقان).

عدم تناول الطعام الكافي (خاصة في الأطفال المصابين بضيق الصمام الأورطي).

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عدم اكتساب الوزن الكافي (خاصة في الأطفال المصابين بضيق الصمام الأورطي).

قد يؤدي تضيّق الصمام الأورطي إلى الإصابة بفشل القلب. وتشمل أعراض الإصابة بفشل القلب الإرهاق وضيق النفس وتورم الكاحلين والقدمين.

ما هو السبب الرئيسي لتضيق الأبهر؟

يحدث تضيق الأبهر بشكل شائع بسبب تصلب الشرايين ، وهو تراكم الكالسيوم على الصمام الأبهري بمرور الوقت. تتسبب رواسب الكالسيوم هذه التي غالبًا ما تأتي مع تقدم العمر في جعل أنسجة الصمام متصلبة وضيقة وثابتة.

على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، إلا أن هناك العديد من الأسباب الأخرى لتضيق الأبهر بما في ذلك:

أمراض القلب الخلقية: إذا ولدت بعيب في القلب ، مثل الصمام الأبهري ثنائي الشرف ، فإن خطر الإصابة بتضيق الأبهر يزيد.

التهاب الشغاف: التهاب الشغاف هو عدوى بكتيرية تصيب صمامات القلب ، وتحدث عندما تدخل البكتيريا من عدوى بعيدة إلى مجرى الدم.

الحمى الروماتيزمية: قد تتسبب هذه المضاعفات النادرة لالتهاب الحلق العقدي في تكوين نسيج ندبي على الصمام الأبهري.

ما مدى سرعة تقدم تضيق الأبهر؟

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يمكن تصنيف تضيق الأبهر على أنه خفيف أو متوسط ​​أو شديد أو حرج. سيختلف معدل التقدم اعتمادًا على صحتك العامة والأعراض والمرحلة التي يتم فيها تشخيصك ومتى / إذا كنت تتلقى العلاج.

على الرغم من عدم وجود معدل محدد لتطور تضيق الأبهر، إلا أن بعض عوامل الخطر قد ترتبط بتقدم أسرع. تشمل هذه العوامل:

عمر

مؤشر كتلة الجسم

تعاطي التبغ

ضغط دم مرتفع

عالي الدهون

متلازمة الأيض

تكلس (تراكم الكالسيوم) للصمام

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هل يمكن منع تضيق الأبهر؟

نظرًا لأن تضيق الأبهر يمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل مثل العمر وعيوب القلب الخلقية ، فلا يمكن الوقاية منه دائمًا. ومع ذلك ، هناك بعض عوامل نمط الحياة التي يمكنك التحكم فيها للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب. تتضمن الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب ومنع تضيق الأبهر ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على ممارسة روتينية منتظمة.

لا تدخن أو تستخدم العقاقير غير المشروعة.

مراجعة طبيبك لزيارتك البئر السنوية أو حسب الحاجة.

الحفاظ على ظروف مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول ومشاكل الكلى تحت السيطرة.

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زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر والحفاظ على صحة الفم الجيدة للوقاية من التهاب الشغاف.

إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب الحلق ، فاستشر طبيبك للوقاية من الحمى الروماتيزمية.

تشخيص تضيق الصمام الأبهري.

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المصدر:موقع مايوكلينك