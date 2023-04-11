بيروت - نادين محمد - يصادف اليوم 11 أبريل، اليوم العالمي لمرض باركنسون، والذي يعتبر فرصة مهمة لتعزيز الوعي حول هذا المرض، الذي يعاني منه حوالي 6.5 مليون حول العالم.

ويعود اختيار 11 أبريل تحديداً، نسبة إلى عيد ميلاد الطبيب الإنكليزي جيمس باركنسون، وهو أول من وصف أعراض المرض الانتكاسي واعتبرها وحدة متكاملة سريرياً، وكان ذلك سنة 1817، ولهذا سمي المرض على اسم الطبيب، وفي الجميلة، إليكِ أعراض يجب الحذر منها في اليوم العالمي لمرض باركنسون.

ما هو مرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو عبارة عن حالة تنكسية ترتبط في الدماغ بأعراض حركية، على سبيل مثال الرعشة والتصلب وعدم التوازن، علاوة على اضطرابات النوم، واضطرابات الصحة بشكل عام، وتتفاقم هذه الحالة لتصل أحياناً إلى الإعاقة والوفاة.

أعراض مرض باركنسون يجب الانتباه إليها

أعراض يجب الحذر منها لمرض باركنسون (مصدر الصورة freepik)

تتغير أعراض مرض باركنسون من شخص لآخر، والمشكلة دائماً تكمن في أن مؤشرات المرض المبكرة تكون بسيطة وغير ملحوظة، أو شائعة وقد يعتقد المريض أنها بسبب الإجهاد أو أي مرض آخر، وغالباً ما تبدأ الأعراض في الظهور بأحد جانبي الجسم وتشتد مع الوقت، وإليكِ أبرز أعراض مرض باركنسون الشائعة:



رعشة الجسم

يبدأ الرُعاش أو الارتجاف في أحد الأطراف، وغالباً في اليد والأصابع، وقد يبدو في صورة فرك الإبهام والسبابة جيئة وذهابًا، وتُعرف هذه الحالة باسم "رُعاش لف الأقراص"، وقد ترتجف اليد عندما تكون في حال راحة. وربما يقل الارتجاف عند أداء المهام.

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تباطُؤ الحركة

قد يؤدي مرض باركنسون بعد بعض الوقت إلى إبطاء حركتك، ما يجعل المهام البسيطة صعبة وتستغرق وقتًا طويلًا وجهداً أكبر، وقد تصبح خطواتك أقصر عند المشي، وربما يكون النهوض من على المقعد صعبًا، بل وربما تجرّ قدميك محاولاً المشي.

تيبّس العضلات

سوف تشعرين أن عضلاتك متيبسة في أي جزء من جسمكِ، مع إحساس بالألم خلال حركتكِ، وقد يساعدكِ قراءة أنواع مرض العضال.. وهل يمكن الشفاء منها؟

ضعف الاتزان

اختلال وضعية الجسم وضعف الاتزان من أشهر أعراض مرض باركنسون، وقد يتخذ الجسم وضعية منحنية، وسيكون سهل تعرضكِ للسقوط.

فقدان الحركات التلقائية

قد تشعرين بفقدان السيطرة على حركات جسمكِ، مثل رمش العين، أو أرجحة ذراعيكِ عند المشي.

مضاعفات الإصابة بمرض باركنسون

عندما تشتد الحالة أو يتفاقم مرض باركنسون في الجسم، فعلاوة على الأعراض الشائعة، هناك أخرى مضاعفة عليكِ الانتباه إليها، والتي تتمثل في التالي:

صعوبة التفكير والتركيز

قد يلاحظ مريض باركنسون صعوبة في التفكير والتركيز، وهي حالة أقرب إلى "الخرف"، وذلك في المراحل المتأخرة من المرض.

الاكتئاب

بسبب الأعراض السابقة، يبدأ المريض في الدخول بحالة اكتئاب، وقد تساعد أدوية الاكتئاب في تلك الحالة، علاوة على بعض التغيّرات العاطفية مثل القلق والخوف.



مشكلات في البلع ومضغ الطعام

قد يواجه المريض صعوبات في البلع مع تفاقُم الحالة، وقد يتراكم اللعاب في فمه بسبب بُطء البلع، ما يؤدي إلى سَيَلان اللعاب، بالإضافة إلى مشاكل في مضغ الطعام وتناوله، مما يؤدي إلى سوء التغذية.

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متى تزورين الطبيب؟

متى يمكنكِ زيارة الطبيب (مصدر الصورة freepik)

من المهم زيارة الطبيب عندما تلاحظين هذه الأعراض، وحتى إن لم يكن السبب هذا المرض، بل من أجل التشخيص الصحيح، خاصة وأن هذه الأعراض تعيق ممارستكِ الطبيعية للحياة.

وعلى الرغم من أن مرض باركنسون لا شفاء له، إلا أن الأدوية يمكنها تخفيف الأعراض إلى حد كبير، وفي بعض الأحيان، قد يقترح عليك الطبيب إجراء جراحة لتنظيم عمل مواضع محددة من الدماغ وتحسين الأعراض.

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المصدر: mayoclinic- who

