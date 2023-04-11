فوائد الكركم مع الزنجبيل مفعولهما معاً أقوى

بيروت - نادين محمد - فوائد الكركم مع الزنجبيل عديدة فهو من العلاجات الطبيعية القوية فإذا كنت تعانين من نوبات غثيان الصباح كل يوم أو تخضعين للعلاج الكيميائي، فإن آثاره الجانبية تجعلك تشعرين بالغثيان، يساعد تناول كوب من شاي الزنجبيل في علاج الغثيان.

1-فوائد الكركم مع الزنجبيل وارتفاع ضغط الدم

هل تبحثين عن بديل طبيعي للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ؟ فوفقا لدراسة أجريت لفهم العلاقة بين الاستهلاك اليومي للزنجبيل والوقاية من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم. أظهرت النتائج أن الاستهلاك اليومي للزنجبيل يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

قد يهمك أيضاً قراءة 7 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بدون دواء

الصورة من موقع AdobeStock

2-يقوي جهاز المناعة

تناول الكركم مع الزنجبيل يساعد في تنشيط الخلايا التائية المسؤولة عن تطوير الاستجابة المناعية في أجسامنا وتساعد الخصائص المضادة للميكروبات والبكتيريا والمضادة للفطريات في الكركم والزنجبيل في التحكم في السعال .

3- أعراض التهاب المفاصل والكوليسترول

الصورة من موقع AdobeStock

يساعد شاي الكركم والزنجبيل في تحسين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وإذا كنت تتطلعين إلى التخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي ، فان تناول الزنجبيل مع الكركم يساعد على فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة. وخلص الباحثون إلى أن تناول الزنجبيل شهد انخفاضًا في وزن الجسم وزيادة في مستويات الكوليسترول الحميد (الكوليسترول الجيد) في الأشخاص .

ما رأيك أيضاً بالتعرف على فوائد زيت الزنجبيل للشعر

4. فوائد الكركم مع الزنجبيل وعلاج عسر الهضم

يؤثر الزنجبيل على حركة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم الوظيفي أو عسر الهضم المزمن.

أظهرت النتائج أن إفراغ المعدة كان أسرع بعد تناول مكملات الزنجبيل.

5. الزنجبيل و تقليل آلام الدورة الشهرية

الصورة من موقع freepik

أظهرت الأبحاث أن الزنجبيل له نفس فعالية الأدوية الالتهابية غير الستيرويدية في تقليل آلام الدورة الشهرية لدى النساء لذا، إذا كنت تريدين أن تقولين وداعًا لتلك المسكنات فيمكنك تناول الكركم مع الزنجبيل

6- فوائد الكركم مع الزنجبيل وتحسين وظائف المخ

الزنجبيل يمكن أن يحسن وظائف الدماغ ويمكن أن يساعد تناول مستخلص الزنجبيل على التحكم في الوظيفة الإدراكية لدى النساء في منتصف العمر. فقد تم إعطاء 60 امرأة مستخلص الزنجبيل لمدة شهرين وكانت النتائج واعدة حيث أظهرت النساء تحسنًا في ذاكرتهن العاملة ووظائف الدماغ العامة.

7. الزنجبيل وخفض مستويات الكوليسترول في الدم

الصورة من موقع freepik

تم ربط مستويات الكوليسترول المرتفعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكنك تطوير الكوليسترول عندما تتشكل رواسب كبيرة من الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار) في الأوعية الدموية، مما يضيق تدفق الدم إلى قلبك ، مما يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية

6. خطر الإصابة بأمراض القلب

الفوائد الصحية للكركم والزنجبيل كثيرة. تظهر الأبحاث أن من أهم فوائد الكركم مع الزنجبيل الحفاظ على صحة القلب. أجريت دراسة لمعرفة كيف يؤثر الكركمين ، الموجود في الكركم ، على صحة القلب لدى الشباب والبالغين الأصحاء. تم إعطاء تسعة وخمسين بالغًا مستخلص الكركمين لمدة ثمانية أسابيع وشهدوا زيادة بنسبة 3 ٪ في وظائف القلب

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على طريقة تحضير شراب الزنجبيل والعسل لحرق دهون البطن والارداف

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر:stylecraze