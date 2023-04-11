شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض باركنسون.. 3 طرق للسيطرة على الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون هو اضطراب عصبى تدريجى يؤثر على حركة الجسم، من أكثر أعراض مرض باركنسون شيوعًا الهزات أو الاهتزاز اللاإرادية للأطراف أو أجزاء الجسم، ويمكن أن تؤثر الهزات بشكل كبير على نوعية حياة المرضى، ما يجعل من الصعب عليهم أداء الأنشطة اليومية مثل الأكل والكتابة وارتداء الملابس، لكن السؤال الذى يطرح كثيرا، هل من الممكن السيطرة على هذه الرعشات؟ ونستعرض فى هذا التقرير الإجابة وفقا لما نشره موقع healthshots.

وقال الدكتور لاكشمى لافانيا، طبيب الأعصاب الهندى، إنه يمكن السيطرة على هذه الرعشات بمساعدة الأدوية والجراحة وتغيير نمط الحياة، ومن الممكن التحكم فى الرعاش وتحسين نوعية حياة مرضى باركنسون.

طرق السيطرة على الرعاش الناتج عن مرض باركنسونالأدوية هى خط العلاج الأول لمرضى باركنسون

تعمل هذه الأدوية عن طريق زيادة مستويات الدوبامين فى الدماغ، وهى مادة كيميائية تساعد فى التحكم فى الحركة.

الجراحة

ومع ذلك قد لا تكون الأدوية وحدها كافية للسيطرة على الرعاش لدى بعض المرضى، فى مثل هذه الحالات يمكن النظر فى الخيارات الجراحية مثل التحفيز العميق للدماغ (DBS)، وينطوى التحفيز العميق للدماغ على زرع أقطاب كهربائية فى الدماغ يمكنها تنظيم الإشارات الكهربائية غير الطبيعية المسئولة عن الرعاش، وثبت أن التحفيز العميق للدماغ فعال فى السيطرة على الرعاش لدى مرضى باركنسون وتحسين نوعية حياتهم.

تلعب التغييرات فى نمط الحياة دورًا رئيسيًا فى السيطرة على الرعاش

بصرف النظر عن الأدوية والجراحة، يمكن أن تلعب التغييرات فى نمط الحياة أيضًا دورًا مهمًا فى السيطرة على الرعاش، ويمكن أن تساعد التمارين المنتظمة، خاصة الأنشطة التي تركز على التوازن والتنسيق، في تحسين قوة العضلات وتقليل الرعاش، يمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا أيضًا في تحسين الحركة وتقليل التيبس.

بالإضافة إلى التمارين الرياضية، يمكن أن يلعب النظام الغذائي الصحي وعادات النوم الجيدة أيضًا دورًا في السيطرة على الرعاش، ويمكن أن يوفر النظام الغذائى الغنى بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة العناصر الغذائية الأساسية التى يمكن أن تساعد فى تقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة، يمكن أن تساعد عادات النوم الجيدة أيضًا فى تقليل التوتر وتحسين الرفاهية العامة.