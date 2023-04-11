شكرا لقرائتكم خبر عن الترطيب في الصيف.. 8 نصائح لزيادة تناول الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الصيف، وكذلك مشكلة الجفاف، في هذا الموسم، تعاني من فقدان الماء من جسمك من خلال التعرق والبول وكذلك أثناء التنفس.

الماء ضروري لتنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، وإزالة السموم ، ونقل العناصر الغذائية، وغير ذلك الكثير، كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم يحافظ على انتظام الجهاز الهضمي ويزيد من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

وفقا لموقع " onlymyhealth" تعرف على التدابير التي يمكنك اتباعها للبقاء رطبًا في الصيف.

8 نصائح للترطيب الذاتيابدأ يومك بالماء

يجب أن تبدأ يومك بشرب الماء، يزيد من طاقتك ويسرع عملية الأيض. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوازن الجهاز اللمفاوي عن طريق تطهير المعدة.

أضف الأطعمة الغنية بالمياه إلى نظامك الغذائي

يعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء استراتيجية بسيطة لاستهلاك المزيد من الماء، يجب عليك تضمين الأطعمة الغنية بالمياه ، مثل البطيخ والتوت والحمضيات والخيار في نظامك الغذائي.

زجاجة ماء محمولة

يجب أن تحتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك ، حتى تتمكن من حملها في أي مكان، سيؤدي ذلك إلى زيادة استهلاكك للمياه وكذلك يروي عطشك أثناء السفر، سيساعدك الاحتفاظ بزجاجة ماء بالقرب منك على تذكر شرب الماء، تحتوي بعض الزجاجات على قياسات محددة لتتبع الاستهلاك.

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش

يجب ألا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب الماء ؛ بدلاً من ذلك ، استمر في شرب الماء طوال اليوم. سيساعد ذلك على منع الجفاف والإرهاق، يمكنك حتى التحقق من لون بولك للتحقق مما إذا كنت مرطبًا أم لا، يشير البول الأكثر صفاءً وفاتحًا إلى أنك مرطب جيدًا.

اشرب ماء جوز الهند

إذا سئمت من شرب الماء من أجل الترطيب، فاختر ماء جوز الهند، ماء جوز الهند لذيذ، ومغذي للغاية، وطريقة رائعة لزيادة محتوى الماء في جسمك.

اختر المشروبات الخالية من السكر

يعد شرب العصائر طريقة رائعة للبقاء رطبًا، ولكن يجب أيضًا أن تضع في اعتبارك كمية السكر التي تتناولها، تحتوي العصائر الطبيعية الخالية من السكر المضاف على العناصر الغذائية الحيوية التي ستبقيك متغذية وحيوية أثناء الطقس الحار.

ضبط المنبهات

إذا كنت تشرب القليل من الماء، يمكنك زيادة استهلاكك عن طريق ضبط تذكيرات لنفسك، يمكنك أيضًا تذكيرك بشرب المزيد من الماء من خلال تطبيق أو منبه على هاتفك الذكي أو ساعتك الذكية، احرص على التنبيه بعيدًا عن المنبه وارتشف إذا كان لديك عمل مزدحم يبقيك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لفترة طويلة، يمكنك أيضًا تحديد أهداف لنفسك لزيادة استهلاكك للمياه.

علامات الجفاف

بول داكن اللون

جفاف الفم أو الجلد

تعب

كثرة التبول

النعاس والضعف

إمساك

حمى أو قشعريرة

الصداع

قلة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية