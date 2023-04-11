شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح تساعدك في إنقاص الوزن.. منها تناول وجبة الإفطار يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مختلفة الدراسات الحديثة ان السمنة تعرض الأشخاص إلى مخاطر الإصابة ببعض الامراض مثل القلب والسكر والاوعية الدموية وغيرها ، فليس فقدان الوزن ضروري فقط من اجل تعزيز الصحة بل انه يعيد ثقة الشخص بنفسه وبقدراته . وذلك وفقا لما نشره موقع "إكسبرس" البريطاني.

وكشفت الدراسة عن قائمة من أهم النصائح التي ستمكنك من فقدان الوزن دون التضحية بالكثير ، بغرض انقاص الوزن للحفاظ علي الصحة العامة للجسم ،وذلك دون اتباع حمية غذائية محددة . نصائح تساعدك في انخفاض الوزن : ​1.تناول وجبة الإفطار كل صباح:إذا فاتتك وجبة الإفطار، فإنه بعد ساعات قليلة، ستشعر بالجوع الشديد وتحتاج إلى وجبة خفيفة، وستقوم بعد ذلك بخيارات غذائية سيئة ومن المرجح أن تملأ بطنك بالوجبات السريعة غير الصحية. 2. توقف عن تناول الطعام ليلا:تحتاج الي تحديد وقت تتوقف فيه عن تناول الطعام في اليوم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.وينصح الخبراء بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد ذلك، حتى لا تنجذب لتناول أي شيء آخر في وقت متأخر من الليل. 3.ابطاء المضغ:أولئك الذين يمضغون بسرعة تزيد احتمالية إصابتهم بالسمنة بنسبة 115% مقارنة بأولئك الذين يأكلون ببطء. نصائح تساعدك في انخفاض الوزن : ​1.تناول وجبة الإفطار كل صباح:إذا فاتتك وجبة الإفطار، فإنه بعد ساعات قليلة، ستشعر بالجوع الشديد وتحتاج إلى وجبة خفيفة، وستقوم بعد ذلك بخيارات غذائية سيئة ومن المرجح أن تملأ بطنك بالوجبات السريعة غير الصحية. 2. توقف عن تناول الطعام ليلا:تحتاج الي تحديد وقت تتوقف فيه عن تناول الطعام في اليوم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.وينصح الخبراء بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد ذلك، حتى لا تنجذب لتناول أي شيء آخر في وقت متأخر من الليل. 3.ابطاء المضغ:أولئك الذين يمضغون بسرعة تزيد احتمالية إصابتهم بالسمنة بنسبة 115% مقارنة بأولئك الذين يأكلون ببطء.

ويشير الخبراء إلى أن المضغ ببطء أكبر سيضمن تناول كميات أقل من الطعام، حيث يقترح معظم الخبراء مضغ قطعة من الطعام 32 مرة قبل ابتلاعها.

4. وجبات أصغر:إذا خفضت حجم الحصة الواحدة من الطعام ب، فستفقد الوزن دون أن تدرك أنك تفتقد أي شيء. 5.البروتين:البروتين الخالي من الدهون أو قليل الدسم طريقة رائعة لإبقاء شعورك بالشبع.





7.الماء:يمكن أن تشبع عطشك بمشروبات صحية مثل الماء البارد أو الماء الغازي أو الحليب قليل الدسم أو القليل من عصير الفاكهة الطازجة.وبالطبع الابتعاد عن المشروبات السكرية والكحول قدر الإمكان.