شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الحلويات والوجبات السريعة يزيد معدلات الكولسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت معظم الدراسات الحديثة من تناول الوجبات السريعة التي تعرض صحتنا لمخاطر الإصابة بالعديد من الامراض ، بجانب فقد الجسم العناصر الغذائية الغنية بالبروتين ، مما يسهل علي الجسم اصابته باي عدوى ، بالإضافة الي تناول الحلويات التي تساهم فى زيادة مستوي الكوليسترول في الدم .وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

وجد فريق من الباحثون بمعهد ماكس بلانك لبحوث التمثيل الغذائي في كولونيا بألمانيا ،بالتعاون مع جامعة ييل الأمريكية ان هناك تأثير من قبل الأطعمة الدهنية والسكرية على وظائف الدماغ.

أثبتت الأبحاث التي اجرها الباحثون أن هذه الأطعمة تنشط منظومة الدوبامين في الدماغ، المسؤولة عن التحفيز والمكافأة، ما يغير مفهوم الطعام.

وفي ذات السياق قال الدكتور مارك تيتجيماير رئيس فريق البحث، أن الدماغ يعاد بناؤه من خلال تناول رقائق البطاطس والمنتجات الضارة الأخرى.. لذلك بفضل التغييرات الحاصلة في الدماغ، سنفضل دائما دون وعي الأطعمة المحتوية على الكثير من الدهون والسكر.

وقام الباحثون إلى تقسم مجموعتين من المشاركين في الدراسة ، كان أفراد المجموعة الأولى يتناولون خلال ثمانية أسابيع مع طعامهم بودينج صغير دسم وحلو، أما أفراد المجموعة الثانية فكانوا يتناولون نفس الطعام ولكن أقل دهنية،وكان الباحثون خلال هذه الفترة يقيسون نشاط دماغ المشاركين.

واتضح للباحثين أن وزن أفراد المجموعة الأولى لم يزدد ولم يتغير مستوى السكر والكوليسترول في دمهم. ومع ذلك يعتقد الباحثون أنه سيصعب عليهم التخلي عن تناول الحلوى، حتى إذا كانوا قبل هذه الدراسة لا يتناولون مثل هذه الأطعمة، بسبب نشوء روابط جديدة في الدماغ.