شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لتوقف عضلاتك عن النمو.. منها قلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كتلة العضلات جانبا مهما من جوانب الجسم السليم لأنها تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على الدهون في الجسم تحت السيطرة. بعد فترة ، يمكن أن تصبح عملية اكتساب العضلات مزعجة لأن الشخص يتوقف عن اكتساب العضلات على الرغم من القيام بكل شيء بشكل صحيح. يحدث هذا نتيجة الوصول لما يسمى ب" الهضبة" او توقف العضلات عن النمو وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الثبات أمر شائع للأشخاص الذين يمارسون اللياقة البدنية والوجبات الغذائية بشكل منتظم. يعد الوصول إلى "الهضبة" توقف نمو العضلات أحد أكثر الجوانب المحبطة في بناء العضلات لأنه يحدث عندما تتوقف المكاسب. من منظور الشخص العادي ، ويحدث الثبات عندما يتوقف جسم الإنسان عن الاستجابة نتيجة لتكرار نفس الروتين. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره خلال فترة الثبات هو الحفاظ على ثباتك وعدم فقد الأمل ، لأن الهضبة تختبر صبرك ، وإذا التزمت بنظامك الغذائي وروتين التمرين ، يمكنك التغلب عليه بسهولة.

1 أنت لا تنام كفاية

عند ممارسة الرياضة ورفع الأثقال ، تنكسر العضلات. ثم تنمو العضلات المكسورة أثناء نومك. إذا تباطأ اكتساب عضلاتك ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم. إذا كنت جادًا في اكتساب العضلات ، فاحرص على الحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم العميق يوميًا.

2 أنت تتبع نفس الجدول الزمني

جسم الإنسان ذكي للغاية ويتكيف مع الأشياء بسهولة شديدة. عندما تلتزم بنفس روتين التمرين لفترة طويلة ، يعتاد جسمك ويتوقف عن الاستجابة. قم بتغيير التمرين كل ستة إلى ثمانية أسابيع وجرب أوقات تمرين مختلفة.

3 المبالغة في ممارسة التمارين

يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين إلى حدوث عجز في كثير من الأحيان ، ومن أجل بناء العضلات ، يجب أن يكون لديك فائض. عندما يكون هدفك هو بناء العضلات ، يجب أن تقتصر التمارين على ما لا يزيد عن 40 دقيقة في الأسبوع.

4 رفع الاوزان الثقيلة

رفع الأوزان الثقيلة لاكتساب العضلات ليس أفضل طريقة لأنه يؤدي فقط إلى اكتساب القوة. يحدث اكتساب العضلات عندما تظل العضلات تحت الشد لفترة طويلة من الزمن ، والتي تحدث عندما تستمر في أداء التكرارات ولا تتوقف حتى تتألم.

5 عدم الاستماع إلى الجسد

يجب ألا تتدرب أكثر من خمسة أيام في الأسبوع وتخصص يومين على الأقل في الأسبوع للراحة والتغذية حتى يتمكن جسمك من التعافي بشكل أسرع.