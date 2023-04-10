كيت ميدلتون تكسر قاعدة ملكية هامة أثناء ظهورها في يوم عيد الفصح

في تقليدٍ سنوي اعتادت عليه العائلة المالكة البريطانية، اجتمع أفراد العائلة صباح أمس لحضور قداس يوم الفصح في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور- الأول بدون الملكة إليزابيث. وانضم لأفراد العائلة كيت ميدلتون والأمير ويليام لأول يوم فصح لهما بصفتهما أمير وأميرة ويلز. وقاد الملك تشارلز والملكة كاميلا احتفالات يوم الفصح لأول مرة في العهد الجديد، كملك وملكة.

كيت ميدلتون تخالف القواعد الملكية

بدت أميرة ويلز أنيقة في يوم الفصح، في فستان ومعطف بلون الياقوت الأزرق من أحد المصممين المفضلين لديها؛ كاثرين والكر. ومع ذلك، كانت كل العيون عليها ليس لتألقها المعتاد الخاطف للأنظار، إنما بلون طلاء الأظافر (المانيكير) القرمزي الظاهر. وفقاً لقواعد السلوك الملكية، يُقال إن تركيب الأظافر أو الأظافر ذات الألوان الزاهية ليست مناسبة للظهور العام.

لا يخرج أحد عن الخط، فنادراً ما يخرج أي من أعضاء العائلة عن القواعد واللوائح الملكية. لذلك، فوجئ المشجعون الملكيون إلى حدٍ ما برؤية كيت تتعدى الحدود باستخدام مانيكير قرمزي جريء.

أول يوم فصح لعائلة الأمير ويليام وكيت ميدلتون كاملة

يوم الفصح لهذا العام كان الأول لعائلة الأمير ويليام وكيت ميدلتون كعائلة مكونة من خمسة أفراد. فعلى الرغم من أن الأمير جورج، 9 سنوات، والأميرة شارلوت، 7 سنوات، انضما إلى والديهما في هذا الحدث في عام 2022، إلا أنه هو الأول للأمير لويس البالغ من العمر 4 سنوات.

وقد نسقت عائلة ويلز مجموعات باللون الأزرق، والتي كانت أيضاً اللون المفضل للملك تشارلز والملكة كاميلا لزيارة الكنيسة. يبدو أن اللون الأزرق هو اللون المفضل لأمير وأميرة ويلز لصور العائلة، حيث ارتديا أيضاً نفس اللون لبطاقة الكريسماس لعام 2022 واستعراض Trooping the Colour العام الماضي.

ارتدت الأميرة شارلوت فستاناً زهرياً من مصمم ملابس الأطفال البريطاني راشيل رايلي تحت معطف كحلي. بعد خدمة الكنيسة، تخلت شارلوت عن معطفها- وشوهدت كيت وهي تحمله أثناء سيرهم بعيداً عن كنيسة سانت جورج.

بينما كان الأمير ويليام والأمير جورج يتطابقان في البدلات وربطات العنق، بينما تخلى الأمير لويس عن البنطلون بينما ارتدى الشورت، ومن أعلى كان القميص بربطة عنق وسترة، حيث من المعتاد أن يرتدي أولاد الطبقة العليا في بريطانيا السراويل القصيرة (الشورت) في سنواتهم الأصغر، وكان شقيق لويس الأكبر معروفاً بسراويله القصيرة وجوارب حتى الركبة حتى السنوات الأخيرة عندما تحول إلى البدلات.

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